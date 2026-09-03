Cuánto duró la guerra de Malvinas entre Argentina y el Reino Unido

La Guerra de Malvinas es uno de los episodios más significativos y dolorosos de la historia argentina reciente. El conflicto bélico entre Argentina y Reino Unido ocurrió en 1982, en medio de la dictadura militar argentina, y llevó más de dos meses.

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¿Cuánto duró la guerra de las Islas Malvinas?

La guerra entre Argentina y el Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur se desarrolló entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982, es decir, duró 74 días. El conflicto tuvo un alto costo humano y material para el país, más de cuatro décadas después, el reclamo de soberanía de Argentina continúa vigente ante la comunidad internacional.

La disputa por la soberanía de las islas se remonta a 1820, cuando el archipiélago fue anexado a la Provincia de Buenos Aires. Sin embargo, en 1833 las fuerzas británicas ocuparon el territorio y lo mantuvieron bajo su control desde entonces, pese a los sucesivos intentos argentinos de resolver la disputa por la vía diplomática.

La Guerra de Malvinas entre Argentina y Reino Unido duró 74 días

Durante la última dictadura militar, el gobierno de facto decidió llevar adelante una operación militar para recuperar las islas, en un intento por sostener su legitimidad política, cada vez más debilitada. Un contingente de soldados argentinos desembarcó en las Malvinas y en otros puntos estratégicos del Atlántico Sur, lo que motivó una respuesta inmediata por parte del gobierno británico, que envió una flota militar y desplegó una operación de reconquista del territorio.

El desenlace del enfrentamiento resultó en una derrota para Argentina, con un saldo de cientos de soldados fallecidos, muchos de ellos jóvenes conscriptos que combatieron en condiciones extremas. El impacto de la guerra trascendió el plano estrictamente militar: en el plano interno, profundizó el rechazo social hacia la dictadura y fortaleció la demanda ciudadana por el retorno de la democracia, que se concretaría al año siguiente.

El reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas se mantiene vigente

A pesar de la derrota, el reclamo de Malvinas conserva plena vigencia en la sociedad argentina, ya que se considera al archipiélago parte del territorio nacional. El reclamo se ha trasladado a diferentes encuentros internacionales. Por ejemplo, en la Cumbre Iberoamericana distintos mandatarios reiteraron la necesidad de que ambos gobiernos retomen las negociaciones para encontrar una solución a la disputa, en el marco de las resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas y de la Organización de los Estados Americanos.

Cada 2 de abril, en conmemoración del inicio del conflicto, se recuerda a los caídos y veteranos de la Guerra de Malvinas, una fecha que invita a repasar los fundamentos que sostienen el reclamo argentino sobre las islas y reconocer el patriotismo de los héroes que pelearon por ellas.