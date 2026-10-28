Dónde queda Yemen: mapa, ubicación e idioma del país

Yemen es un país de Medio Oriente y su ubicación geográfica lo convierte en un punto estratégico para el comercio marítimo mundial. Situado en el extremo sur de la península arábiga, limita con Arabia Saudita y Omán y tiene costas sobre el mar Rojo, el golfo de Adén y el mar Arábigo. Su proximidad al estrecho de Bab el-Mandeb lo conecta con una de las principales rutas comerciales entre Europa y Asia.

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Sin embargo, su importancia geográfica contrasta con una prolongada crisis política y humanitaria. Yemen atraviesa un conflicto armado que se intensificó en 2014 y que involucra a distintas fuerzas locales y actores regionales. Para entender por qué el país aparece con frecuencia en las noticias internacionales, es necesario conocer dónde queda, qué idioma se habla y qué papel ocupa en el mapa de Medio Oriente.

Dónde queda Yemen en el mapa mundial

Yemen está ubicado en el sudoeste de Asia, en el extremo meridional de la península arábiga. Al norte limita con Arabia Saudita y al este con Omán. Su territorio continental está rodeado por el mar Rojo al oeste, el golfo de Adén al sur y el mar Arábigo hacia el sudeste.

La capital constitucional del país es Saná, una ciudad histórica situada en las tierras altas occidentales. Adén, por su parte, es una ciudad portuaria fundamental para la actividad comercial y marítima de Yemen. En el contexto de la actual fragmentación política, el gobierno reconocido internacionalmente utiliza otras sedes administrativas, por lo que es importante distinguir la capital constitucional de los centros de poder efectivos.

Además del territorio continental, Yemen posee islas en el mar Rojo y el océano Índico. Entre ellas se destaca Socotra, un archipiélago conocido por su biodiversidad y sus especies vegetales únicas.

Qué idioma se habla en Yemen y cuáles son sus características

El árabe es el idioma oficial de Yemen y se utiliza en la administración, la educación y los medios de comunicación. En la vida cotidiana, la población habla distintas variedades del árabe yemení, que presentan diferencias según la región.

La religión predominante es el islam, con comunidades suníes y chiíes, entre ellas los zaidíes, especialmente vinculados con las regiones montañosas del norte. Esta diversidad religiosa forma parte de la historia política y social del país, aunque las tensiones y el conflicto actual no pueden explicarse únicamente por las diferencias religiosas.

Yemen también posee un patrimonio histórico relevante. En su territorio se desarrollaron antiguos reinos que participaron en las redes comerciales de incienso, mirra y especias. La región además tuvo un papel destacado en la historia del café: desde el puerto de Moca se comercializó café y su nombre quedó asociado a esta tradición.

Por qué la ubicación de Yemen es estratégica para el comercio mundial

La relevancia internacional de Yemen está estrechamente vinculada con el estrecho de Bab el-Mandeb, un paso marítimo que conecta el golfo de Adén con el mar Rojo. Desde allí, los barcos pueden continuar hacia el canal de Suez y el mar Mediterráneo, una vía fundamental para el transporte de mercancías entre Asia y Europa.

Por esa razón, la inestabilidad en Yemen tiene consecuencias que van más allá de sus fronteras. Los ataques contra embarcaciones comerciales y las amenazas a la navegación en el mar Rojo pueden obligar a las compañías navieras a modificar sus recorridos, lo que aumenta los tiempos de transporte y los costos logísticos.

El país actual se constituyó en 1990, cuando Yemen del Norte y Yemen del Sur se unificaron. Sin embargo, las disputas políticas, las divisiones territoriales y la guerra civil deterioraron la estabilidad institucional. Desde 2014, el avance de los hutíes y los enfrentamientos con otras fuerzas nacionales y regionales profundizaron la crisis.