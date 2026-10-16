Tiene 39 años y decidió ser el único habitante que mantiene vivo un pueblo sin calles en medio de las montañas

El hombre dejó la ciudad para mudarse a una aldea sin calles entre las montañas de Asturias.

Álvaro, un español de 39 años, decidió darle un giro total a su vida hace seis años y se mudó a un pueblo en Asturias donde no existen calles y la mayoría de las casas están abandonadas. Este lugar es especial para él porque fue donde su padre creció y donde su familia tiene raíces profundas. Además, explicó cómo fue el éxodo de los vecinos hace más de 60 años.

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El hombre eligió esta aldea olvidada por el tiempo con un propósito claro: evitar que desaparezca y mantener viva la historia familiar que tanto valoran. Su casa, la única restaurada y habitada, fue reformada por su padre con materiales locales, y ahora es el símbolo de ese legado que va más allá de lo material.

“Mi objetivo es mantener el pueblo”, aseguró Álvaro, decidido a preservar el acceso, el agua y las condiciones para que la aldea siga existiendo a pesar del aislamiento y el abandono que la rodea.

Desde chico, Álvaro escuchaba las historias que su padre le contaba sobre este lugar donde creció su abuela y donde la familia pasaba temporadas. Aunque la vida lo llevó lejos, ese cariño por las montañas y el vínculo con sus raíces nunca se borraron.

Cuando regresó por trabajo hace seis años, lo que parecía una visita temporal se convirtió en una nueva etapa de su vida. Recuperó recuerdos y se hizo cargo de la responsabilidad emocional que le dejó su padre, que falleció hace ocho años. “Entre los recuerdos que tenía y el amor que tenía mi padre por esta zona, me lo han inculcado a mí”, explicó.

Álvaro tiene 39 años y dejó la ciudad para vivir en un pueblo sin calles en Asturias.

La historia de la aldea y el aislamiento total

El pueblo nunca tuvo calles, un detalle que marcó su historia y aceleró el éxodo de sus habitantes. Según Álvaro, las últimas familias se fueron a comienzos de los años 60, dejando atrás casas vacías y caminos cubiertos por la vegetación.

“La marcha de los vecinos no solo supuso el cierre de las casas, también significó la desaparición progresiva de una forma de vida”, señaló el hombre. Sin mantenimiento ni presencia humana, las viviendas se fueron deteriorando y el pueblo quedó cada vez más aislado.

Hoy, Álvaro es el único que resiste en ese rincón olvidado de Asturias. Su lucha diaria es mantener la vida en la aldea para que quienes lleguen puedan disfrutar de su entorno y conocer la historia que guarda cada piedra y cada tejado caído.