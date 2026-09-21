Dónde queda Villa Cañas: mapa y ubicación del lugar donde nació Mirtha Legrand

Mirtha Legrand es oriunda de Villa Cañás, una ciudad que marcó su infancia y que la histórica conductora de televisión siempre recuerda con mucho cariño. La familia Martínez vivió allí hasta la década de 1930, cuando decidieron mudarse a Buenos Aires.

{{{htmlAmp}}}

Dónde queda Villa Cañás: su ubicación exacta en el mapa

Villa Cañás es una pequeña ciudad ubicada en el sur de la provincia de Santa Fe, dentro del departamento General López, muy cerca de Venado Tuerto. Se encuentra a unos 370 kilómetros de la ciudad de Santa Fe, la capital provincial, y tiene alrededor de 9800 habitantes según el último censo. El pueblo se encuentra a unos 300 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires.

Villa Cañás se caracteriza por tener un casco urbano pequeño, calles arboladas y una vida que gira en torno a la plaza central. La casa que supo guardar los recuerdos de la familia Martínez todavía permanece intacta. Desde hace más de 60 años, la propiedad ubicada en el 654 de la calle 53 pertenece a la familia López.

La vivienda se encuentra a metros de la plaza central donde justamente está el Paseo Mirtha Legrand, que cuenta con la polémica estatua en su honor. El homenaje realizado en 2023, durante los festejos por el aniversario de la fundación de la ciudad, es uno de los grandes puntos del lugar, fundamentalmente por el debate que generó la pieza, ya que no se parece exactamente a la icónica conductora.

La propia Mirtha se refirió a la estatua en su honor y pidió que la sacaran al considerarla "horrible". Si bien se intentó modificar la pieza para mejorar el parecido, la conductora consideró que después de las modificaciones había quedado peor.

Cómo fue la infancia de Mirtha Legrand en Villa Cañás

Mirtha Legrand nació el 23 de febrero de 1927 en Villa Cañás bajo el nombre de Rosa María Juana Martínez, hija del comerciante José Martínez y la maestra Rosa Suárez. Llegó al mundo minutos antes que su hermana melliza, María Aurelia (más tarde conocida como Silvia Legrand), con quien compartió siempre una relación muy cercana. La pareja también tenía un hijo varón, José Martínez Suárez, hermano de ambas.

La familia Martínez vivió en Villa Cañás hasta comienzos de la década de 1930 cuando se mudaron a Buenos Aires

Antes de ser actriz, Mirtha tuvo una infancia sencilla en un hogar sin lujos, pero tampoco privaciones. La conductora siempre recordó ese período con cariño, incluyendo los veranos que la familia pasaba en Mar del Plata. A comienzos de la década de 1930, cuando Mirtha era muy chica, la familia se mudó a Buenos Aires, donde más tarde arrancaría su carrera artística junto a su hermana.