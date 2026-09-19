Sorpresa en El Trece: la fuerte decisión que tomó Juana Viale tras conocerse el estado de salud de Mirtha Legrand

En medio de la nueva internación de Mirtha Legrand y la incertidumbre que generó su estado de salud, Juana Viale tomó una decisión que impacta directamente en la programación de El Trece. La noticia se confirmó en las últimas horas y, aunque generó cierto debate, no sorprendió del todo a quienes siguen de cerca la dinámica del canal.

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La decisión que tomó la nieta de Mirtha

La actriz volverá a ponerse al frente de las dos mesas del fin de semana, ocupando una vez más el lugar de su abuela en La Noche de Mirtha, además de continuar al mando de Almorzando con Juana, como ya es habitual los domingos. La determinación busca sostener el ritmo de la pantalla del canal mientras todas las miradas permanecen puestas en la evolución de la salud de Mirtha.

Juanita Viale conducirá los dos programas del fin de semana.

Cómo será la programación del fin de semana

Sin margen para las especulaciones, Viale asumirá ambas emisiones tal como ya lo había hecho en ocasiones anteriores. La Noche de Mirtha arrancará a las 21:30 con una mesa cargada de actualidad, salud, espectáculos y coyuntura política, con la presencia de Juana Repetto, Guillermo Pfening, Martín Menem, Álvaro Navia y Jésica Bossi. El domingo, desde las 14, Juana volverá a abrir las puertas de Almorzando con Juana junto a Jorge "Carna" Crivelli, Valentín Galdón Ritvo, Leonor Benedetto, Rochi Hernández y Franco Masini, quien sumará su mirada sobre moda y tendencias internacionales.

Todo se da en el marco de la reinternación de Mirtha en el Sanatorio Mater Dei, apenas días después de haber recibido el alta. Según el parte médico difundido por la institución, la conductora presenta un cuadro compatible con neumopatía y permanece hospitalizada para realizarse los chequeos y controles correspondientes. El próximo parte médico se conocerá recién el lunes, salvo que se produzcan cambios significativos en su estado de salud.

El Trece sostiene su programación habitual

De esta manera, mientras la salud de Mirtha continúa bajo estricta observación, Juana Viale se prepara nuevamente para asumir el desafío de sostener ambas mesas del fin de semana, garantizando así la continuidad de la programación habitual del canal en un momento de particular sensibilidad para toda la familia.