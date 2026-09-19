Periodista de TN contó la verdad sobre cómo se encuentra Mirtha Legrand: "Está..."

La salud de Mirtha Legrand volvió a encender las alarmas en las últimas horas, luego de que la diva fuera reinternada en el Sanatorio Mater Dei apenas cinco días después de haber recibido el alta médica. En medio de la incertidumbre, un reconocido periodista de TN decidió compartir información puntual sobre su verdadero estado de salud.

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El nuevo cuadro que preocupa

Según el parte médico oficial, firmado por el Dr. Enrique Echagüe, director del sanatorio, la conductora "ingresó esta tarde a nuestro Sanatorio por presentar un cuadro compatible con neumopatía" y quedó internada para realizar los estudios, el tratamiento y los controles correspondientes. El comunicado también adelantó que, "de no mediar cambios", el próximo parte se conocería recién el día lunes, lo que generó preocupación entre sus seguidores por la falta de información inmediata.

Así se encuentra realmente Mirtha Legrand

Fue en ese contexto de incertidumbre que Guillermo Lobo, conductor de TN, decidió salir a dar precisiones propias sobre la salud de la diva a través de su cuenta de X. "Leve mejora en la última hora. Cuadro: Neumonía. Está aislada en una sala para darle más calma y privacidad", escribió el periodista, confirmando así el diagnóstico y aportando un detalle que no figuraba en el parte oficial del sanatorio: el aislamiento preventivo dispuesto para su recuperación.

La información de Lobo no tardó en generar repercusión, e incluso algunos usuarios cuestionaron la veracidad de sus dichos frente a lo informado oficialmente por la institución médica. Lejos de retractarse, el conductor fue tajante en su respuesta: "No es ningún invento. Es dato concreto y totalmente fidedigno", sostuvo, respaldando la información que había compartido minutos antes.

Guillermo Lobo contó el estado de salud de Mirtha.

Una recaída después de una semana de mejoría

Este nuevo ingreso se da apenas días después de que Legrand fuera dada de alta el 13 de septiembre, tras permanecer casi una semana internada por un cuadro de bronquitis derivado de un proceso gripal que había comenzado el 7 de septiembre. Durante aquella internación, los partes médicos habían señalado una evolución favorable, con la conductora participando activamente de su recuperación junto a su kinesiólogo y recibiendo visitas de familiares y amigos. Sin embargo, la recaída actual, que derivó en un cuadro de neumonía, volvió a encender las alarmas sobre la salud de la histórica conductora, que continúa bajo estricta observación médica.