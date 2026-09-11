Dónde queda Plaza San Martín, uno de los lugares que visitará el papa León XIV en la Argentina

La Plaza San Martín es uno de los espacios verdes más emblemáticos de la Ciudad de Buenos Aires y será una de las paradas del papa León XIV durante su visita a la Argentina. De acuerdo al recorrido que trascendió hasta el momento, el Pontífice llegará hasta este tradicional espacio del barrio de Retiro para rendir homenaje al general José de San Martín.

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La elección del lugar no es casual. La plaza está estrechamente vinculada con la historia del Libertador: en 1812, San Martín instaló allí los cuarteles del Regimiento de Granaderos a Caballo. Décadas más tarde, el espacio fue bautizado con su nombre y en la actualidad alberga uno de los monumentos más importantes dedicados al prócer argentino.

Dónde queda la Plaza San Martín de Retiro

La Plaza San Martín está en el barrio porteño de Retiro, en una zona estratégica de la Ciudad y muy próxima a la terminal ferroviaria de Retiro. El espacio está delimitado por avenidas y calles como Santa Fe, Esmeralda, Arenales, Maipú, Del Libertador, Florida y San Martín.

Una de las referencias más sencillas para ubicarla es el cruce de Avenida Santa Fe y Maipú. El área forma parte del denominado Eje Retiro, un corredor que también incluye la Plaza Canadá, la Plaza Salvador María del Carril y la Plaza Fuerza Aérea Argentina, donde se encuentra la Torre Monumental.

La Plaza San Martín también es uno de los espacios históricos más antiguos de Buenos Aires. En 1807 fue escenario de un combate durante la segunda invasión inglesa y, años después, quedó asociada a la actividad militar de San Martín y a la formación de los Granaderos a Caballo. En 1942 fue declarada Lugar Histórico.

Por qué León XIV visitará la Plaza San Martín

De acuerdo con el recorrido que trascendió sobre la visita papal, León XIV realizará en la plaza un homenaje al Libertador José de San Martín. La parada se suma a otras actividades previstas en la Ciudad de Buenos Aires, entre ellas un encuentro ecuménico e interreligioso en el Palacio San Martín y una actividad en el Monumento a los Españoles.

El homenaje tendrá como escenario el monumento ecuestre dedicado al general San Martín. La obra, realizada en 1862 por el escultor francés Louis Joseph Daumas, fue la primera estatua ecuestre de la Argentina. El monumento representa al Libertador a caballo y su basamento incorpora escenas vinculadas con la campaña independentista.

La relación entre el lugar y San Martín se remonta a 1812, cuando el general instaló allí los cuarteles del Regimiento de Granaderos a Caballo. En 1878, al cumplirse el centenario de su nacimiento, la plaza adoptó oficialmente el nombre de Plaza San Martín.

La historia detrás de uno de los lugares más emblemáticos de Buenos Aires

Además de su vínculo con el prócer, la plaza tiene una fuerte impronta urbana y paisajística. El diseño actual fue desarrollado a partir de distintos proyectos municipales y contó con aportes del paisajista francés Carlos Thays, una figura central en la transformación de los espacios verdes porteños desde fines del siglo XIX.

El lugar también reúne otros monumentos de relevancia, entre ellos el Cenotafio a los Caídos en Malvinas. Esa combinación de patrimonio histórico, memoria nacional y espacio público explica por qué la Plaza San Martín ocupa un lugar particular dentro del paisaje de Buenos Aires.

León XIV.

La visita de León XIV agregará un nuevo capítulo a esa historia. El Papa tiene previsto permanecer en la Argentina entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre y recorrer distintos puntos de Buenos Aires, la provincia y Córdoba. Sin embargo, el orden definitivo de las actividades y algunas de las locaciones todavía estaban pendientes de confirmación oficial al momento de la publicación de la información sobre el viaje.