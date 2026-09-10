Dónde queda el Cottolengo Don Orione, uno de los lugares que visitará el papa León XIV en la Argentina

El papa León XIV prepara su primera visita a la Argentina desde que asumió el pontificado y uno de los lugares que formará parte de su recorrido será el Pequeño Cottolengo Don Orione. La institución está ubicada en Claypole, partido de Almirante Brown, al sur del conurbano bonaerense, y es uno de los espacios históricos de la obra de Don Orione en el país.

{{{htmlAmp}}}

La visita está prevista entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026. Una misión de avanzada del Vaticano ya recorrió las instalaciones para avanzar en los detalles del encuentro.

El Cottolengo es apenas uno de los puntos de una agenda del sumo pontífice, ya que también contempla otros lugares de la provincia de Buenos Aires y Córdoba, además de la Basílica de Luján.

Dónde queda el Cottolengo Don Orione que visitará León XIV

El Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole está ubicado en avenida Lacaze 3963, localidad de Claypole, partido de Almirante Brown, provincia de Buenos Aires.

El lugar forma parte de un amplio complejo de la obra orionita que también incluye el Santuario Diocesano San Luis Orione y la Escuela Especial San Pío X. De esta manera, la visita papal no tendrá como escenario una institución aislada, sino uno de los principales espacios de la congregación en el país.

La elección de Claypole también tiene un fuerte peso histórico. El 28 de abril de 1935, durante su segunda estadía en la Argentina, San Luis Orione colocó allí la piedra fundamental del Pequeño Cottolengo argentino. La institución se convirtió con el tiempo en uno de los símbolos de su obra dedicada a las personas en situación de vulnerabilidad.

Más de 90 años de historia y asistencia a personas con discapacidad

La historia del Cottolengo argentino comenzó en 1935, cuando Don Orione impulsó su construcción en Claypole. La propia congregación recuerda que el sacerdote imaginaba ese espacio como una verdadera “Ciudad de la Caridad”, destinada a brindar atención y contención a quienes más lo necesitaban.

La obra se inspira en el modelo creado en Italia por San José Benito Cottolengo y plantea la atención de la discapacidad desde una perspectiva que excede lo estrictamente sanitario. El objetivo es construir un espacio de inclusión social, cuidado y acompañamiento, con la participación de religiosos, profesionales, trabajadores y voluntarios.

En la actualidad, el Cottolengo de Claypole brinda hogar y atención integral a personas con discapacidad. Allí viven y reciben asistencia unas 400 personas, muchas de ellas en situaciones de extrema vulnerabilidad.

Por qué la visita de León XIV al Cottolengo tiene un significado especial

La llegada del Papa al Cottolengo adquiere una dimensión particular por el lugar que ocupa la discapacidad en el trabajo de la institución. Para Don Orione, la inclusión de las personas más vulnerables no constituye una tarea secundaria, sino uno de los ejes centrales de su misión.

La visita también se producirá en un contexto especialmente sensible para el sector de la discapacidad en Argentina. La institución atraviesa, al igual que otras organizaciones dedicadas a esta tarea, un escenario marcado por dificultades de financiamiento y reclamos vinculados a la situación de las prestaciones para personas con discapacidad.

León XIV.

Además, durante 2026 el Cottolengo ya había funcionado como espacio de encuentro entre distintos sectores de la sociedad argentina. En mayo fue sede de una jornada sobre una Justicia más humana y, en julio, recibió a más de 500 dirigentes políticos, sociales, sindicales, académicos y religiosos para debatir sobre la polarización y la necesidad de recuperar espacios de diálogo.

Así, el lugar que recibirá a León XIV reúne varias capas de la historia argentina reciente: la tradición de asistencia social de la Iglesia, el trabajo con personas con discapacidad, la presencia territorial en el conurbano y, en los últimos meses, el diálogo entre sectores políticos, sociales y religiosos.