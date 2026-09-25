Dónde queda Playa Balandra, la única playa de América Latina en el TOP 10 del Mundial de Playas

Hay playas que llaman la atención por sus aguas cristalinas y otras que sorprenden por el paisaje que las rodea. Playa Balandra reúne ambas características y es uno de los grandes atractivos naturales de Baja California Sur, en México. La bahía está ubicada en las cercanías de La Paz, sobre el Mar de Cortés, y combina arena blanca, aguas turquesas, manglares y un paisaje desértico.

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El reconocimiento internacional no pasó inadvertido: en la edición 2026 de The World’s 50 Best Beaches, Balandra quedó en el octavo puesto y fue la única playa latinoamericana ubicada entre las diez primeras. El listado tomó en cuenta factores como sus características naturales, la fauna, el grado de conservación, la ausencia de hacinamiento y las condiciones para ingresar al agua.

¿Dónde queda Playa Balandra?

Playa Balandra está en La Paz, capital del estado mexicano de Baja California Sur, en el noroeste de México. Está ubicada sobre la costa del Mar de Cortés, a unos 27 kilómetros al norte del centro de La Paz, según la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP).

El destino forma parte del Área de Protección de Flora y Fauna Balandra, una zona natural protegida que fue decretada en 2012. El espacio incluye playas, dunas, manglares, arrecifes rocosos y una importante diversidad de especies. Además, Balandra está dentro de un área reconocida internacionalmente por su valor ambiental.

Uno de sus símbolos más reconocibles es el denominado “Hongo de Balandra”, una formación rocosa moldeada por procesos erosivos durante miles de años. La figura se convirtió en uno de los emblemas turísticos de La Paz y en una de las postales más conocidas de la región.

Cómo llegar a Playa Balandra desde La Paz

Para quienes visitan La Paz, llegar hasta Balandra implica recorrer alrededor de 27 kilómetros por carretera. En automóvil, el trayecto demanda aproximadamente 30 minutos y se realiza por la ruta costera hacia Pichilingue. También existe una alternativa de transporte público desde la zona de la Terminal del Malecón.

El paisaje que rodea la playa es parte de su atractivo. A diferencia de otros destinos costeros asociados exclusivamente con vegetación tropical, Balandra combina el azul del Mar de Cortés con montañas y vegetación desértica, además de manglares y dunas. CONANP destaca también sus aguas tranquilas y poco profundas y la biodiversidad marina de la zona.

Playa Balandra.

El entorno permite realizar actividades como snorkel, buceo, kayak y paddle board. También existen senderos panorámicos desde los que se pueden observar la bahía y el particular contraste entre el paisaje desértico y el mar.

Cómo visitar Playa Balandra: horarios, cupos y precio

La popularidad de Balandra tiene un límite: el acceso está regulado para proteger el ecosistema. En la actualidad, la entrada se organiza en dos turnos diarios y existe un cupo de hasta 450 personas por turno: de 8 a 12 y de 13 a 17. Por este motivo, se recomienda llegar con anticipación.

El ingreso requiere un brazalete de acceso y la tarifa para visitantes nacionales e internacionales es de 120 pesos mexicanos, con excepciones para determinados grupos y descuentos para estudiantes y docentes que acrediten su condición. Antes de viajar, conviene verificar las condiciones vigentes ante las autoridades ambientales, ya que los mecanismos de acceso pueden modificarse.

Otro aspecto importante es que no se trata de una playa convencional con una amplia oferta comercial. No hay venta de alimentos ni bebidas en el sitio, por lo que se recomienda llevar agua, comida y elementos para protegerse del sol. También existen pautas ambientales específicas: no dejar residuos, no alterar el terreno ni las piedras y utilizar protector solar biodegradable.

La restricción de visitantes responde a una cuestión central: Balandra no es solamente un destino turístico, sino también un área natural protegida con ecosistemas sensibles. La zona alberga manglares, fauna marina y terrestre, arrecifes rocosos y otros ambientes que requieren medidas de conservación.

¿Cuál es la mejor época para visitar Balandra?

Balandra puede visitarse durante todo el año. Sin embargo, la información turística señala que entre noviembre y abril suelen registrarse condiciones más agradables para recorrer la playa y sus senderos, aunque esos meses también pueden coincidir con una mayor demanda turística.

Así, la fama internacional de Balandra no se explica solamente por el color de sus aguas. Su particular combinación de mar, desierto, manglares, biodiversidad y conservación convirtió a esta bahía de Baja California Sur en uno de los paisajes naturales más reconocidos de México y en una de las playas latinoamericanas destacadas en el escenario internacional.