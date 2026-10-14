Dónde queda "La cueva de las manos", un lugar con historia de la Argentina: mapa y ubicación

En el corazón de la Patagonia argentina se encuentra un lugar que permite conocer cómo vivían y se expresaban los primeros habitantes de la región. La Cueva de las Manos alberga representaciones de manos, animales y escenas de caza realizadas por antiguos grupos de cazadores-recolectores, un testimonio excepcional de las primeras culturas de Sudamérica.

{{{htmlAmp}}}

El sitio se destaca tanto por el valor histórico de sus pinturas como por el paisaje natural que las rodea. Situado en el cañadón del río Pinturas, en la provincia de Santa Cruz, forma parte del patrimonio arqueológico argentino y recibe reconocimiento internacional por la antigüedad, la diversidad y el estado de conservación de su arte rupestre.

Dónde queda la Cueva de las Manos y cómo llegar: mapa y ubicación

La Cueva de las Manos está ubicada en el noroeste de la provincia de Santa Cruz, en el área del Alto Río Pinturas, entre las localidades de Perito Moreno y Bajo Caracoles. Se encuentra a unos 120 kilómetros de Perito Moreno y el acceso se realiza por caminos de la región, con conexión desde la Ruta Nacional 40.

El recorrido permite observar las pinturas en las paredes rocosas del cañadón y conocer los distintos sectores del sitio arqueológico. Para planificar la visita, es importante consultar el estado de los caminos y las indicaciones oficiales, ya que las condiciones de acceso pueden variar según la época del año.

Qué historia esconde la Cueva de las Manos y por qué es Patrimonio de la Humanidad

Las pinturas rupestres de la Cueva de las Manos constituyen un registro de las comunidades de cazadores-recolectores que habitaron la región hace más de 9.000 años. Entre las imágenes más reconocidas están los negativos de manos, realizados mediante técnicas que permitían dejar la silueta sobre la roca, además de figuras de guanacos, escenas de caza y motivos geométricos.

La relevancia del sitio fue reconocida en 1993, cuando recibió la declaración de Monumento Histórico Nacional. En diciembre de 1999, la UNESCO lo incorporó a la Lista del Patrimonio Mundial por su valor excepcional como testimonio de una de las culturas más antiguas de Sudamérica.

El reconocimiento internacional también implica una responsabilidad: conservar las pinturas y el entorno para las generaciones futuras. El Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano (INAPL) participa en las tareas de investigación, documentación y preservación del lugar, junto con organismos y actores de la comunidad de Perito Moreno.

Cómo visitar la Cueva de las Manos: horarios y recomendaciones

La visita al Parque Provincial Cueva de las Manos permite recorrer un sendero interpretativo de aproximadamente 1,5 kilómetros y observar los aleros, farallones y paredes que conservan las pinturas. Las visitas guiadas duran alrededor de una hora y se organizan en turnos.

La cueva de las manos.

Antes de viajar, se recomienda:

Consultar los horarios vigentes y las condiciones de acceso en los canales oficiales.

Verificar el estado de los caminos y las alertas meteorológicas.

Respetar las indicaciones del personal y las medidas de conservación.

Tomar fotografías sin flash.

La Cueva de las Manos es mucho más que un atractivo turístico de Santa Cruz: es una ventana a miles de años de historia y una de las expresiones más significativas del patrimonio cultural argentino.