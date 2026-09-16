Dónde queda la cárcel de Devoto, uno de los lugares que visitará el papa León XIV en la Argentina

La visita del papa León XIV a la Argentina ya tiene algunos de sus principales escenarios definidos. Entre ellos aparece la cárcel de Devoto, uno de los establecimientos penitenciarios más conocidos del país y el último complejo penitenciario federal que permanece en funcionamiento dentro de la Ciudad de Buenos Aires. La visita está prevista para el miércoles 11 de noviembre.

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Dónde queda la cárcel de Devoto

La cárcel de Devoto está ubicada en Bermúdez 2651, en el barrio de Villa Devoto, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El predio ocupa la manzana delimitada por las calles Bermúdez, Nogoyá, Desaguadero y Pedro Lozano.

Si bien popularmente se la conoce como cárcel de Devoto, su nombre oficial es Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es un establecimiento de seguridad masculina que depende del Servicio Penitenciario Federal.

El complejo fue habilitado en 1957 y originalmente recibió el nombre de Unidad N.º 2. En 2007 adoptó la denominación actual. El propio Servicio Penitenciario Federal señala que los terrenos sobre los que se encuentra el establecimiento tienen antecedentes que se remontan a 1927.

Qué tiene el complejo penitenciario de Devoto

El establecimiento está organizado en distintas unidades residenciales y cuenta con espacios destinados a educación, capacitación laboral y atención sanitaria.

Uno de los aspectos particulares de la cárcel es el Centro Universitario de Devoto (CUD). El Servicio Penitenciario Federal informó que comenzó a funcionar en 1987 a partir de un acuerdo con la Universidad de Buenos Aires y permite que las personas privadas de su libertad accedan a carreras universitarias, entre ellas Abogacía, Sociología, Psicología y Ciencias Económicas.

El complejo también cuenta con talleres productivos -entre ellos panadería, sastrería, herrería y carpintería- y con el Hospital Central Penitenciario II, destinado a la atención sanitaria de la población alojada en el establecimiento.

La permanencia del penal en Villa Devoto también forma parte de una discusión de larga data sobre la ubicación de establecimientos penitenciarios dentro de zonas urbanas. En 2026, una resolución del Ministerio de Seguridad Nacional volvió a señalar el proyecto de relocalización del Complejo Devoto hacia un nuevo establecimiento en Marcos Paz. El traslado, sin embargo, todavía no se concretó.

Por qué León XIV visitará la cárcel de Devoto

La visita al penal forma parte de una agenda que busca incluir distintos sectores sociales durante la estadía de León XIV en la Argentina. El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, confirmó que la cárcel de Devoto y el Cottolengo de Claypole estaban contemplados entre las actividades especiales del Pontífice.

Según explicó García Cuerva, la cuestión penitenciaria ocupa un lugar particular dentro de la agenda pastoral del Papa. También recordó que Francisco conversaba frecuentemente con León XIV sobre la realidad de las cárceles y señaló que el actual Pontífice ya había visitado establecimientos penitenciarios durante su trayectoria pastoral.

Papa León XIV.

La visita se producirá en el marco del viaje que León XIV realizará a la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre. El cronograma contempla actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján, con la Nunciatura Apostólica como base durante su permanencia en el país.