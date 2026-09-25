Dónde queda Benín: mapa y ubicación del país

Benín está ubicado en África Occidental, entre el Sahel y el golfo de Guinea. Es un país relativamente pequeño y alargado, que se extiende desde la costa atlántica hacia el norte hasta las proximidades del río Níger. Limita con Togo al oeste, Nigeria al este y Burkina Faso y Níger al norte, mientras que al sur tiene una salida al océano Atlántico.

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Su ubicación explica buena parte de su diversidad geográfica y cultural. Si bien su territorio es mayormente llano, hacia el norte aparecen zonas de sabana y áreas montañosas, mientras que en el sur predominan las lagunas, humedales y una estrecha franja costera. Además, Benín conserva una historia marcada por antiguos reinos, el colonialismo francés, el comercio atlántico de esclavos y tradiciones religiosas como el Vodun.

Dónde queda Benín y qué países lo rodean

Benín está en la zona tropical de África Occidental, entre aproximadamente los 6°30' y 12°30' de latitud norte. El territorio se extiende unos 700 kilómetros de norte a sur y presenta una superficie cercana a los 113.000 kilómetros cuadrados. Su costa sobre el Atlántico tiene unos 121 kilómetros.

En el mapa de África, Benín puede ubicarse entre algunos de los países más conocidos de la región. Togo queda hacia el oeste y Nigeria hacia el este, mientras que al norte se encuentran Burkina Faso y Níger. Hacia el sur, el país desemboca en el golfo de Guinea, una zona del Atlántico de gran importancia histórica y comercial.

La forma del territorio es uno de sus rasgos más reconocibles: es una franja relativamente estrecha que se ensancha hacia el norte. La geografía cambia de manera progresiva desde las áreas costeras, bajas y arenosas, hasta las llanuras interiores y las zonas de mayor altitud de la región de Atakora. El punto más elevado del país alcanza los 658 metros.

Cuál es la capital de Benín y cuál es su ciudad más importante

La capital oficial de Benín es Porto-Novo, situada en el sudeste del país, cerca de la frontera con Nigeria. La ciudad es la sede de la Asamblea Nacional y concentra buena parte de las instituciones políticas del Estado.

Sin embargo, existe una particularidad que puede generar confusión al buscar Benín en un mapa: Cotonú es la ciudad más poblada y funciona como sede del Gobierno y principal centro económico. Por eso, aunque Porto-Novo es la capital oficial, Cotonú ocupa un lugar central en la vida administrativa, comercial y urbana del país.

Benín.

Benín cuenta además con ciudades de gran relevancia histórica y cultural. Una de ellas es Ouidah, ubicada en la costa atlántica. La ciudad es reconocida como un importante centro de las tradiciones del Vodun y también como un lugar de memoria de la trata transatlántica de esclavos. Allí se encuentran, entre otros sitios, la Ruta de los Cautivos, el Templo de las Pitones y el bosque sagrado de Kpassè.

De Dahomey al Benín actual: las curiosidades que explican su identidad

Una de las particularidades históricas de Benín está en su nombre. El territorio fue conocido durante buena parte de su historia moderna como Dahomey, en referencia al poderoso reino que se desarrolló en la región. Durante el período colonial francés también se utilizó ese nombre, y el país mantuvo la denominación de Dahomey después de independizarse en 1960. En 1975 pasó a llamarse República Popular de Benín y en 1990 adoptó su actual denominación de República de Benín.

El cambio de nombre también permite entender que el actual Estado de Benín reúne una historia mucho más amplia que la de un único reino. Antes de la colonización europea existieron distintos Estados y sociedades organizadas en la región, entre ellos los reinos de Dahomey y Porto-Novo. La historia posterior estuvo atravesada por la expansión francesa y por la independencia alcanzada en 1960.

Otra de las características que distinguen al país es la importancia del Vodun, una tradición religiosa con profundas raíces en el sur de Benín. Ouidah ocupa un lugar central en esa historia y conserva espacios en los que las prácticas y creencias vinculadas al Vodun continúan formando parte de la vida cultural. El Templo de las Pitones, por ejemplo, mantiene una tradición asociada a las pitones reales, consideradas sagradas dentro de determinadas creencias locales.

Pero Benín también sorprende por su patrimonio natural. En el norte está el Parque Nacional de Pendjari, integrado en el complejo transnacional W-Arly-Pendjari, que abarca territorios de Benín, Burkina Faso y Níger. La UNESCO destaca este espacio por sus grandes extensiones de sabana y por albergar especies como elefantes, leones, leopardos, guepardos y otros grandes mamíferos de África Occidental.