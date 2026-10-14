Dónde queda Bali: mapa y ubicación de la famosa isla

La isla de Bali atrae a viajeros de distintos países por la combinación de naturaleza, cultura y tradiciones religiosas. Sus playas, arrozales en terrazas, volcanes y templos hinduistas la convirtieron en una de las postales más reconocidas de Indonesia.

{{{htmlAmp}}}

Si bien suele asociarse con destinos de playa y vacaciones paradisíacas, Bali también tiene una identidad cultural propia, marcada por las ceremonias hinduistas, la arquitectura tradicional y la vida comunitaria. Su ubicación estratégica dentro del archipiélago indonesio ayuda a explicar tanto su diversidad natural como su importancia turística.

Dónde queda Bali y cómo encontrarla en el mapa

Bali está en el sudeste asiático y forma parte de Indonesia, el país insular situado entre los océanos Índico y Pacífico. Está ubicada entre Java, al oeste, y Lombok, al este, y pertenece al conjunto de las islas menores de la Sonda.

La isla limita con el mar de Bali al norte, el océano Índico al sur, el estrecho de Bali al oeste y el estrecho de Lombok al este. Su capital es Denpasar, uno de los principales centros urbanos y turísticos de la provincia.

Cómo es Bali y cuáles son sus principales características

Bali tiene una superficie de aproximadamente 5.637 kilómetros cuadrados y combina zonas costeras con montañas, volcanes, lagos y áreas rurales . Entre sus accidentes geográficos más destacados está el monte Agung, un volcán que constituye el punto más alto de la isla.

tiene una de aproximadamente y . Entre sus accidentes geográficos más destacados está el monte Agung, un volcán que constituye el punto más alto de la isla. La isla también es conocida como la Isla de los Dioses, un nombre relacionado con la presencia del hinduismo balinés y la gran cantidad de templos y santuarios distribuidos por su territorio. Entre sus atractivos culturales y naturales están los templos de Besakih y Uluwatu, los arrozales de Jatiluwih y la región de Ubud, reconocida por su arte y sus tradiciones.

Cómo llegar a Bali y cuál es la mejor época para visitarla

Una de las principales vías de ingreso a la isla es el Aeropuerto Internacional Ngurah Rai, situado cerca de Denpasar. Para llegar desde otros países, generalmente es necesario tomar vuelos con conexión en grandes centros de transporte del sudeste asiático, aunque las opciones dependen del lugar de origen y de las rutas disponibles.

Bali, en Indonesia.

Bali tiene un clima tropical, con una temporada más lluviosa y otra relativamente seca. Por eso, al planificar un viaje conviene consultar las condiciones meteorológicas, las conexiones aéreas y los requisitos migratorios vigentes en Indonesia.

Además de sus playas, la isla ofrece propuestas vinculadas con el patrimonio religioso, las caminatas por zonas montañosas, el buceo y la gastronomía local. Su atractivo está precisamente en esa combinación de paisajes y cultura, que la distingue de otros destinos turísticos de la región.