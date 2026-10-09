Dónde queda Panamá: mapa, ubicación, bandera y curiosidades del país

Las costas de Panamá. Crédito: Autoridad de Turismo de Panamá del Gobierno Nacional de la República de Panamá

Panamá es un estado soberano ubicado en el extremo sur de América Central. Ocupa estratégicamente el istmo de Panamá, una angosta franja de tierra que funciona como puente continental uniendo América del Norte y América del Sur.

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Además, el país limita al norte con el mar Caribe (océano Atlántico), al sur con el océano Pacífico, al oeste con Costa Rica y al este con Colombia. Su territorio abarca una superficie total de 75.205 kilómetros cuadrados, según el El Instituto Geográfico Nacional “Tommy Guardia”, y cuenta con más de 1.600 islas e islotes repartidos entre sus dos costas, concentrándose la gran mayoría en la vertiente del Pacífico.

Mapa de Panamá, según Google

Curiosidades de Panamá

El Canal de Panamá: inaugurado en 1914, esta obra de ingeniería de 82 kilómetros (51 millas) atraviesa el punto más estrecho del país para conectar los océanos Atlántico y Pacífico. Reduce el trayecto marítimo interoceánico en aproximadamente 8.000 millas náuticas, consolidando a la nación como un nodo logístico, financiero y comercial estratégico a nivel global.

inaugurado en 1914, esta obra de ingeniería de 82 kilómetros (51 millas) atraviesa el punto más estrecho del país para conectar los océanos Atlántico y Pacífico. Reduce el trayecto marítimo interoceánico en aproximadamente 8.000 millas náuticas, consolidando a la nación como un nodo logístico, financiero y comercial estratégico a nivel global. Origen del nombre "Panamá": la capital, Ciudad de Panamá, se fundó sobre una antigua aldea indígena. En lenguas originarias, la palabra Panamá significa "abundancia de peces".

la capital, Ciudad de Panamá, se fundó sobre una antigua aldea indígena. En lenguas originarias, la palabra Panamá significa "abundancia de peces". Diversidad de costas: La costa del Pacífico es sensiblemente más irregular y recortada que la del mar Caribe, albergando la mayor cantidad de archipiélagos e islas del país.

Cuándo fue la independencia: tras la independencia de España el 28 de noviembre de 1821 , Panamá se unió voluntariamente a la Gran Colombia . El 3 de noviembre de 1903 , con el apoyo de Estados Unidos , el país se convirtió en una nación independiente .

tras la , . El , con el apoyo de , el país . Control territorial reciente: tras décadas de administración compartida y acuerdos bilaterales, Estados Unidos traspasó el control total y la jurisdicción del Canal a manos panameñas el 31 de diciembre de 1999.

tras décadas de administración compartida y acuerdos bilaterales, Estados Unidos traspasó el control total y la jurisdicción del Canal a manos panameñas el 31 de diciembre de 1999. Diversidad cultural: su población combina tradiciones de pueblos originarios (como los Kuna, Guaymí y Chocó) con influencias españolas, africanas y norteamericanas.

La bandera de Panamá.

Opciones turísticas para visitar en Panamá

Un repaso sobre las principales atracciones turísticas sustentadas en su valor histórico, natural e infraestructura:

Centro de Visitantes de Miraflores (Canal de Panamá): ubicado a pocos minutos de la capital, permite observar el tránsito de buques portacontenedores a través de las esclusas y conocer el funcionamiento técnico del canal en su museo interactivo.

ubicado a pocos minutos de la capital, permite observar el tránsito de buques portacontenedores a través de las esclusas y conocer el funcionamiento técnico del canal en su museo interactivo. Casco Viejo de la Ciudad de Panamá: San Felipe (declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1997) conserva la arquitectura colonial española del siglo XVII, plazas históricas como la Plaza de la Catedral y una variada oferta gastronómica y nocturna.

San Felipe (declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1997) conserva la arquitectura colonial española del siglo XVII, plazas históricas como la Plaza de la Catedral y una variada oferta gastronómica y nocturna. Archipiélago de San Blas (Guna Yala): conjunto de más de 360 islas en la costa del mar Caribe administrado de forma autónoma por la comunidad indígena Guna. Es célebre por sus playas de arena blanca y aguas turquesas sin desarrollo hotelero masivo.

Canal de Panamá. Crédito: Reuters