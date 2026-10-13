Dónde queda Surinam: mapa, bandera y ubicación del país

Surinam es un pequeño país de América del Sur que suele pasar desapercibido en los mapas. Sin embargo, su pasado como colonia neerlandesa y la enorme diversidad de su población lo vuelven un territorio llamativo en la región.

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A dónde queda Surinam: su ubicación exacta en el mapa

Surinam está en el extremo norte de Sudamérica, en la región conocida como las Guayanas. Limita al norte con el océano Atlántico, al este con la Guayana Francesa, al oeste con Guyana y al sur con Brasil. Su capital es Paramaribo.

Surinam tiene una superficie de 163.820 kilómetros cuadrados y, según estimaciones de 2026, alrededor de 658.200 habitantes. La densidad es muy baja, de unos cuatro habitantes por kilómetro cuadrado, lo que lo ubica entre los países menos poblados de la región.

El territorio cuenta con una llanura costera baja y angosta, sabanas en el interior y una meseta cubierta de bosques y cadenas montañosas como las de Wilhelmina y Eilerts de Haan. Varios ríos importantes, entre ellos el Courantyne, el Maroni y el Surinam, atraviesan el territorio y desembocan en el Atlántico. También existen reservas naturales, como Raleighvallen y Central Suriname.

¿Cómo es la bandera de Surinam?

La bandera de Surinam fue adoptada con la independencia en 1975 y es fácil de reconocer:

Una franja roja central , más ancha y que simboliza el progreso, con una estrella amarilla en el medio en señal de unidad y un futuro dorado.

, más ancha y que simboliza el progreso, en señal de unidad y un futuro dorado. A cada lado hay una franja blanca delgada, que indica la paz y la justicia.

que indica la paz y la justicia. En los extremos superior e inferior cuenta con dos franjas verdes que simbolizan la fertilidad y la esperanza.

La bandera de Surinam fue diseñada con la obtención de la independencia hace un poco más de 50 años

Un país con historia colonial y población diversa

Antes de su independencia, el territorio de Surinam se conocía como Guayana neerlandesa. Los españoles lo reclamaron en 1593, pero los neerlandeses comenzaron a asentarse en 1602 y los ingleses lo hicieron en 1651. En 1667 quedó en manos de los Países Bajos, que desde 1682 impulsaron plantaciones de café y caña de azúcar trabajadas por personas africanas esclavizadas. La esclavitud se abolió en 1863. Luego llegaron trabajadores contratados desde China, Java e India, lo que sumó nuevas comunidades a la población.

Surinam fue colonia de Países Bajos hasta 1975

Surinam obtuvo autonomía interna recién en 1954 y se independizó de los Países Bajos en 1975. Hoy conviven descendientes de sudasiáticos, criollos, javaneses, africanos, chinos y europeos. El idioma oficial es el neerlandés, lo que lo convierte en el único país sudamericano con esa lengua oficial. También se hablan inglés, sranan, javanés y sarnami. Predomina el cristianismo, seguido por el hinduismo y el islam.