Dónde nació Jorge "Roña" Castro, leyenda del boxeo argentino: así es Caleta Olivia

Jorge Fernando “Roña” Castro murió este miércoles 14 de octubre, a los 59 años, tras descompensarse en el bingo de Morón, en la provincia de Buenos Aires. Conocido también como “Locomotora”, fue uno de los nombres más queridos del boxeo argentino y era oriundo de Santa Cruz.

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¿Dónde nació el Roña Castro?

Castro nació el 18 de agosto de 1967 en Caleta Olivia, una ciudad petrolera y pesquera del norte de la provincia de Santa Cruz, en plena Patagonia. En concreto, se encuentra dentro del departamento Deseado y sobre el golfo San Jorge. Allí, el boxeador creció y empezó a pelear, antes de recorrer el mundo con los guantes puestos.







Cómo comenzó su carrera en el boxeo: la dura infancia de Roña Castro

Castro tuvo una niñez difícil; hijo de una portera, fue criado junto a sus cinco hermanos. La pobreza y la desnutrición marcaron su infancia. Según recordó en una entrevista televisiva para El Trece, comenzó a trabajar desde muy pequeño, a los 15-16 años vendía diarios y lustraba botas, pero el apodo de "Roña" ya lo acompañaba porque tenía la costumbre de meterse en peleas en la calle.

El boxeo llegó “por necesidad” y no fue una vocación, ni un deporte, sino una salida económica. Empezó a entrenar y, un par de días después, le preguntaron si se animaba a pelear. “Yo empecé un día martes a entrenar, fui martes, miércoles y el jueves me dijeron: ‘Roña, ¿te animás?’. Digo: ‘Sí’” Solamente tres días de técnica, porque tenía los huevos para pelear”, recordó.

La última visita del Roña Castro a Caleta Olivia

Así aceptó y, como era menor, le pidió ayuda a una vecina para que firmara una autorización. Su primera pelea paga le significó el equivalente a un mes de trabajo como lustrabotas. Desde ese momento, contó, quería subir al ring todos los días.

Su carrera lo llevó a ser uno de los máximos referentes del boxeo argentino. Disputó 144 combates profesionales, con 130 victorias (90 por nocaut), once derrotas y tres empates, y obtuvo el título mundial el 12 de agosto de 1994.

Cuatro meses después, en Monterrey, México, protagonizó su pelea más recordada contra John David Jackson: llegó muy golpeado al noveno round y lo ganó por nocaut. Según contó, la revista Mundial de Boxeo la eligió como la mejor pelea de 1994.

La icónica pelea de Roña Castro contra contra John David Jackson

Ya retirado, decidió ayudar a otras personas. Castro entrenaba a alumnos en su gimnasio y coordinaba una red solidaria que abarcaba 14 comedores y nueve merenderos.