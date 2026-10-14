Dónde nació Jorge "Roña" Castro, leyenda del boxeo argentino: así es Caleta Olivia

Jorge Fernando “Roña” Castro murió este miércoles 14 de octubre, a los 59 años, tras descompensarse en el bingo de Morón, en la provincia de Buenos Aires. Conocido también como “Locomotora”, fue uno de los nombres más queridos del boxeo argentino y era oriundo de Santa Cruz.
¿Dónde nació el Roña Castro?
Castro nació el 18 de agosto de 1967 en Caleta Olivia, una ciudad petrolera y pesquera del norte de la provincia de Santa Cruz, en plena Patagonia. En concreto, se encuentra dentro del departamento Deseado y sobre el golfo San Jorge. Allí, el boxeador creció y empezó a pelear, antes de recorrer el mundo con los guantes puestos.
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Cómo comenzó su carrera en el boxeo: la dura infancia de Roña Castro
Castro tuvo una niñez difícil; hijo de una portera, fue criado junto a sus cinco hermanos. La pobreza y la desnutrición marcaron su infancia. Según recordó en una entrevista televisiva para El Trece, comenzó a trabajar desde muy pequeño, a los 15-16 años vendía diarios y lustraba botas, pero el apodo de "Roña" ya lo acompañaba porque tenía la costumbre de meterse en peleas en la calle.
El boxeo llegó “por necesidad” y no fue una vocación, ni un deporte, sino una salida económica. Empezó a entrenar y, un par de días después, le preguntaron si se animaba a pelear. “Yo empecé un día martes a entrenar, fui martes, miércoles y el jueves me dijeron: ‘Roña, ¿te animás?’. Digo: ‘Sí’” Solamente tres días de técnica, porque tenía los huevos para pelear”, recordó.
Así aceptó y, como era menor, le pidió ayuda a una vecina para que firmara una autorización. Su primera pelea paga le significó el equivalente a un mes de trabajo como lustrabotas. Desde ese momento, contó, quería subir al ring todos los días.
Su carrera lo llevó a ser uno de los máximos referentes del boxeo argentino. Disputó 144 combates profesionales, con 130 victorias (90 por nocaut), once derrotas y tres empates, y obtuvo el título mundial el 12 de agosto de 1994.
Cuatro meses después, en Monterrey, México, protagonizó su pelea más recordada contra John David Jackson: llegó muy golpeado al noveno round y lo ganó por nocaut. Según contó, la revista Mundial de Boxeo la eligió como la mejor pelea de 1994.
Ya retirado, decidió ayudar a otras personas. Castro entrenaba a alumnos en su gimnasio y coordinaba una red solidaria que abarcaba 14 comedores y nueve merenderos.