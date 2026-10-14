Los títulos y peleas de Jorge "Roña" Castro: cuántos ganó y todos sus números

Jorge Fernando "Roña" Castro desarrolló una extensa carrera en el boxeo profesional, con 144 combates disputados a lo largo de dos décadas de actividad ininterrumpida. El deportista caletense acumuló 130 victorias (90 de ellas por la vía del nocaut), 11 derrotas y 3 empates. Su recorrido incluyó presentaciones internacionales de gran nivel y la conquista de títulos mundiales.

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Los títulos de Jorge "Roña" y las victorias clave en su carrera

Durante su trayectoria como deportista profesional, Castro conquistó importantes títulos y protagonizó combates memorables que marcaron su legado:

Campeón mundial de la categoría peso medio de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), título que obtuvo el 12 de agosto de 1994 al vencer por puntos al estadounidense Reginald Johnson en el Luna Park de Buenos Aires.

Dos defensas de la corona mundial de los pesos medianos, incluyendo la victoria contundente por nocaut ante Alex Ramos y la posterior revancha frente a Reginald Johnson.

El triunfo ante el estadounidense John David Jackson el 10 de diciembre de 1994 en Monterrey, México, combate en el cual defendió el título mundial de la AMB tras revertir un desarrollo adverso mediante un nocaut en el noveno asalto.

La victoria frente al panameño Roberto Durán el 15 de febrero de 1997 en Mar del Plata, en un enfrentamiento disputado en la categoría peso supermediano.

La obtención del título Fedelatín supermediano de la AMB en febrero de 1998 tras derrotar nuevamente a John David Jackson.

Jorge "Roña" Castro. (Crédito de foto: Diario Olé)

Su posicionamiento como referente en Argentina y el ámbito internacional

El desempeño deportivo de Castro le otorgó un reconocimiento significativo tanto a nivel nacional como en el plano internacional. En el año 2000, la Fundación Konex le concedió el Premio Diploma al Mérito como uno de los cinco mejores boxeadores de la década en la Argentina.

Asimismo, la revista The Ring distinguió su combate ante John David Jackson como la pelea del año y calificó su nocaut en el noveno asalto como el mejor del año, un galardón que realzó su estatus técnico y su capacidad de resistencia en momentos críticos del enfrentamiento.

Su paso por los cuadriláteros del mundo, enfrentando a destacados oponentes en otros países, cimentó su perfil como un exponente de relevancia histórica dentro del boxeo argentino y global, dejando un legado imborrable para los aficionados.