Jonathan Wilson Sánchez cumplió uno de los sueños de todos los boxeadores que se suben al ring para pelearle a la vida y lo hizo en Estados Unidos el pasado sábado 10 de octubre. El "Chúcaro", como se lo conoce al hombre nacido en Puerto Madryn, Chubut, pasó varias situaciones complicadas en su vida y esta vez le llegó la gran oportunidad esperada. Aquel chico que vendió tanto churros como tortas fritas en su ciudad natal y entrenó en una pieza, dio la gran sorpresa en California y se consagró campeón.

{{{htmlAmp}}}

Jonathan "Chúcaro" Sánchez, de vender churros y entrenar en una pieza a ser campeón en Estados Unidos

El Thunder Studios de Long Beach fue el recinto donde el "Chúcaro" se subió al cuadrilátero para enfrentar al nigeriano Emeka Nwokolo, quien hasta ese momento era dueño del título superwelter de la Asociación Norteamericana de Boxeo (NABA). Sin embargo, el africano se encontró con un argentino con mucha hambre de gloria que a lo largo de 10 asaltos no lo perdonó y le arrebató la faja. Las tres tarjetas (100-90, 97-93 y 96-94) fueron en favor del chubutense que sumó un nuevo cinturón a su carrera que ya lleva 12 años de logros y derrotas dolorosas.

Lejos quedó aquel momento en el que entrenó en una pieza del Gimnasio Municipal N°1 de Puerto Madryn o cuando recorría sus calles para vender. También sus caídas cuando tuvo que medirse en búsqueda del título argentino -en cuatro oportunidades- como también la que sufrió por el Sudamericano. Hoy su carrera da un salto espectacular que puede posicionarlo a pelear por cosas aún más importantes, más aún teniendo en cuenta que en esta ocasión tuvo varios problemas en contra antes de combatir -incluso una lesión- pero aún así no se rindió y hasta se consagró campeón siendo completamente superior a su rival en cada asalto.

Jonathan Wilson "Chúcaro" Sánchez se consagró campeón en Estados Unidos

Estudios médicos, custodia del rincón rival y lesión: los problemas que sorteó el Chúcaro Sánchez para ser campeón en Estados Unidos

El chubutense pisó suelo estadounidense horas antes de su pelea y desde su arribo sufrió diferentes problemas que pudieron complicarlo. Sin embargo, nada influyó para lucirse arriba del ring ante un rival que lo "vigiló" desde el principio. Si bien tenía todo en regla, ni bien llegó tuvo que someterse a estudios de sangre y orina antes del combate contra Nwokolo. Con todo listo, la presión siguió en la previa del combate cuando en la preparación estuvo vigilado por fiscalizadores y miembros del rincón adversario controlando el vendaje que tuvo que rehacer varias veces.

Para colmo, se encontró con una lesión semanas antes del duelo pero no fue un impedimento para subirse al ring. En una sesión de entrenamiento se torció la rodilla, lo cual obligó a su equipo a colocarle un vendaje para protegerlo y no le afectó en los 10 rounds. Dicha molestia sí condicionó al equipo ya que tuvo que cambiar el plan de pelea para que no lo complique, lo cual sirvió porque se quedó con el cinturón y podrá escalar en el ranking para soñar con el título mundial.

La carrera del Chúcaro Sánchez en el boxeo

El nacido en Puerto Madryn inició su camino como profesional en 2014 cuando en el Gimnasio Municipal N°1 de dicha ciudad venció por puntos en fallo unánime al también debutante Damián Morales. Tres años después, en su decimocuarta presentación le llegó la oportunidad para ir por el título sudamericano ante Marcelo Cáceres y perdió en las tarjetas. Sin embargo, además de que tuvo dos derrotas más al hilo, siguió adelante y en 2019 tuvo su chance por el cinturón argentino contra Francisco Torres.

Como pasó también en 2021 contra Alejandro "Cuervo" Silva, en 2022 con Guido Emmanuel Schramm y en 2024 ante Juan Manuel Taborda, el "Chúcaro" perdió pero nunca colgó los guantes. También hace dos años se consagró campeón latino superwelter del Consejo Mundial de Boxeo venciendo a José Alberto Vargas en la Federación Argentina de Box y poco después llegaron sus presentaciones en el exterior. España, Chile y ahora Estados Unidos fueron los destinos donde acumuló una perdida, dos triunfos y el segundo fue con una faja internacional de por medio. Actualmente cuenta con 28 ganadas, 8 derrotas y un solo empate en su carrera.