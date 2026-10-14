A los 59 años, murió el ex boxeador campeón del mundo Roña Castro

El ex boxeador Jorge “Roña” Castro murió este miércoles a los 59 años en un bingo de la localidad bonaerense de Morón. Según confirmaron fuentes policiales, el campeón del mundo de peso mediano sufrió una descompensación en el interior del establecimiento.

{{{htmlAmp}}}

En sus últimas apariciones públicas había alertado por el aumento de la pobreza y responsabilizado al Gobierno de Javier Milei por el incremento de familias que acudían a sus comedores.

El inicio de su carrera y la historia de sus apodos

Castro nació el 18 de agosto de 1967 en Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz. Durante su infancia atravesó dificultades económicas y tuvo que trabajar desde muy joven para ayudar a su familia. Entre otras actividades, vendía diarios y lustraba botas.

Su apodo “Roña” surgió de su fama de peleador y de su tendencia a meterse en peleas callejeras. El nombre “Locomotora”, en cambio, hacía referencia a su estilo de boxeo: avanzaba constantemente sobre sus rivales y se caracterizaba por su resistencia física y su capacidad para soportar golpes.

Comenzó a practicar boxeo durante la adolescencia y construyó una carrera amateur antes de dar el salto al profesionalismo en 1987. En sus primeros años como profesional acumuló numerosas victorias y rápidamente se hizo conocido en el ambiente pugilístico argentino.

El 12 de agosto de 1994, Castro alcanzó la cima de su carrera al derrotar al estadounidense Reggie Johnson y conquistar el título mundial de peso mediano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Sin embargo, su combate más famoso llegó cuatro meses después. El 10 de diciembre de 1994, en Monterrey, México, defendió su corona frente a John David Jackson. Castro estaba recibiendo un duro castigo, tenía el rostro lastimado y parecía encaminado a la derrota. Pero en el noveno asalto conectó un golpe de izquierda que derribó al estadounidense y le dio la victoria por nocaut técnico.

La pelea se convirtió en un clásico del boxeo mundial. La revista especializada The Ring la distinguió como la mejor pelea de 1994 y eligió ese noveno asalto como el mejor del año. La remontada consolidó la imagen de Castro como un boxeador capaz de resistir situaciones extremas y cambiar el resultado de un combate en un golpe.

El accidente que lo dejó en coma 23 días

En junio de 2005, Castro sufrió un gravísimo accidente automovilístico en Puerto Madero, Buenos Aires. El choque le provocó múltiples traumatismos y permaneció 23 días en coma en el Hospital Argerich.

Tras una recuperación prolongada, volvió a competir, aunque las secuelas del accidente terminaron condicionando su carrera deportiva. Dos años después, en 2007, disputó su último combate profesional.

Los comedores y la lucha contra el hambre en el conurbano

Después de dejar el boxeo, Castro siguió vinculado al deporte y desarrolló una importante tarea social. En 2020 impulsó un gimnasio en Temperley, partido de Lomas de Zamora, que durante la pandemia también funcionó como comedor comunitario.

Con el tiempo, sostuvo comedores y merenderos en el conurbano bonaerense y colaboró con la distribución de alimentos para familias en situación de vulnerabilidad. También promovió la práctica del boxeo como herramienta de formación y contención para jóvenes.

En distintas entrevistas, relacionó esa labor con las privaciones que había vivido durante su infancia. Su trabajo comunitario pasó a ocupar un lugar central en su vida después del retiro.