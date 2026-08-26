Dónde nació Baba Vanga, la vidente ciega a la que comparan con Nostradamus

Baba Vanga es uno de los nombres más conocidos cuando se habla de videntes y supuestas profecías. Nacida como Vangeliya Pandeva Gushterova, pasó buena parte de su vida vinculada a Bulgaria y ganó fama por las predicciones que sus seguidores aseguran que realizó sobre acontecimientos políticos, sociales y desastres de gran impacto. Su figura suele ser comparada con la de Nostradamus, aunque sus historias y contextos históricos fueron muy diferentes.

A más de tres décadas de su muerte, el interés por Baba Vanga no desapareció. Por el contrario, las supuestas predicciones que se le atribuyen vuelven periódicamente a circular, especialmente cuando se acerca un nuevo año. En 2026, distintas publicaciones retomaron algunas de esas profecías y las relacionaron con acontecimientos contemporáneos, aunque muchas de las frases que circulan en internet no cuentan con documentación original que permita comprobar que realmente fueron pronunciadas por ella.

¿Dónde nació Baba Vanga?

Baba Vanga nació el 31 de enero de 1911 en Strumica, una ciudad que en ese momento formaba parte del Reino de Bulgaria. En la actualidad, Strumica pertenece a Macedonia del Norte, cerca de la frontera con Bulgaria y Grecia.

Su nombre completo era Vangeliya Pandeva Gushterova, aunque con el tiempo pasó a ser conocida popularmente como Baba Vanga. El término “Baba” significa “abuela” en varias lenguas de la región y terminó convirtiéndose en parte inseparable de su identidad pública.

La ubicación de su nacimiento resulta relevante para comprender el origen de su fama. Vanga desarrolló su vida en el contexto cultural de los Balcanes, una región históricamente atravesada por tradiciones populares, creencias religiosas y relatos sobre personas consideradas capaces de anticipar acontecimientos futuros.

Cómo perdió la vista y se convirtió en una famosa vidente

Uno de los episodios centrales de su biografía ocurrió durante su adolescencia. Según los relatos sobre su vida, cuando tenía alrededor de 12 años fue alcanzada por una tormenta y posteriormente perdió la visión. A partir de entonces, comenzó a desarrollar la reputación de poseer capacidades sobrenaturales.

Con el tiempo, personas de distintos lugares comenzaron a visitarla para pedirle consejos y conocer su supuesto futuro. Durante la Segunda Guerra Mundial, su fama habría aumentado cuando familiares de soldados y personas desaparecidas acudían a consultarla.

Después de la guerra, su actividad se volvió cada vez más conocida y llegó a ser consultada incluso por figuras vinculadas al poder político de Bulgaria. Murió el 11 de agosto de 1996, pero su figura continuó creciendo después de su muerte.

La comparación con Nostradamus surge principalmente por el tipo de fama que ambos adquirieron: sus seguidores sostienen que fueron capaces de anticipar acontecimientos que sucederían décadas o siglos después. Sin embargo, existe una diferencia fundamental, ya que mientras Nostradamus dejó textos escritos que pueden ser analizados, gran parte de las supuestas predicciones de Baba Vanga fueron transmitidas por terceros.

Las predicciones de Baba Vanga que circulan en 2026

En los últimos años volvieron a aparecer numerosas listas con supuestas predicciones de Baba Vanga para el futuro. Entre ellas aparecen referencias a guerras, catástrofes naturales, avances tecnológicos e incluso escenarios relacionados con el contacto extraterrestre.

Para 2026, algunas publicaciones le atribuyen predicciones especialmente dramáticas. Sin embargo, hay que tomar estas afirmaciones con cautela. No existe un archivo completo y verificable de las supuestas profecías de Baba Vanga que permita establecer con certeza qué dijo, cuándo lo dijo y en qué contexto.

Baba Vanga.

Por eso, una cosa es reconstruir la biografía histórica de Baba Vanga y otra muy diferente validar como hechos sus supuestas capacidades de predicción. La primera puede estudiarse a partir de testimonios y documentos; la segunda pertenece al terreno de las creencias y de la interpretación.