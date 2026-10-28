Un lugar de difícil acceso: así es la zona donde encontraron el cuerpo de Nancy Godoy a 15 kilómetros de su trabajo

El cuerpo de Nancy Godoy, la maestra rural que estaba desaparecida desde el 7 de octubre en Corrientes, fue hallado en una zona de monte de difícil acceso, a unos 15 kilómetros de la escuela donde había sido vista por última vez, según informó el Ministerio Público Fiscal (MPF).

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Godoy era buscada desde hace 21 días en el paraje El Malezal, departamento Esquina, donde trabajaba como suplente en la Escuela Rural N°626. En la zona del hallazgo también encontraron un bolso a unos cinco metros del cuerpo de la docente.

Según pudo saber El Destape, fue Joaquín, hermano de Rosa Leguizamón, una de las detenidas, quien indicó dónde se encontraba el cuerpo. El hombre no está detenido y declaró como testigo en la causa.

¿Cómo es el lugar donde encontraron a Nancy Godoy?

La zona donde se encontraba el cuerpo de Nancy es un sector inhóspito, de acceso difícil y es complicado llegar en auto. De acuerdo al periodista de TN Rodrigo Alegre, tampoco hay señal telefónico. Por esta razón, la Policía que se trasladaba en caballo debió desplazarse hasta un lugar con comunicación para dar aviso sobre el hallazgo.

Las autoridades buscan llegar al sitio cuanto antes para retirar el cuerpo y realizar las pericias correspondientes, para determinar las causas y en qué circunstancias murió la mujer, como así también cuánto tiempo llevaba allí y si fue trasladada desde otro punto.

Ante las dificultades para acceder por tierra, el MPF evalúa trasladarse en helicóptero. Una de las fiscales de la causa María Andrea González también analiza cómo llegar hasta el lugar para supervisar las medidas.

La causa también está a cargo del fiscal Javier Gustavo Mosquera. Además, no trascendió en qué condiciones fue encontrado el cuerpo de Nancy Godoy.

Los detenidos en la causa Nancy Godoy

Los fiscales ordenaron en los últimos días declaraciones testimoniales, secuestros de objetos, análisis de comunicaciones telefónicas y pericias genéticas, pero ya bajo la hipótesis de femicidio. El conjunto de esas pruebas permitió reorientar la investigación: ya no se buscaba a una persona con vida, sino un cadáver.

Por otro lado, el juez de Garantías Jorge Gustavo Vallejos dispuso que los cinco sospechosos permanezcan con prisión preventiva hasta el inicio del juicio. Cuatro de ellos están imputados por el presunto asesinato: