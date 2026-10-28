El cuerpo de Nancy Godoy fue hallado en una zona de monte de difícil acceso, a unos 15 kilómetros de la escuela donde había sido vista por última vez, según informó el Ministerio Público Fiscal (MPF). De acuerdo con los primeros datos de la investigación, en el lugar también encontraron un bolso a aproximadamente cinco metros del cuerpo. Se trata de un área aislada a la que solo se puede llegar a caballo. La docente era buscada desde hacía 21 días en el paraje El Malezal, departamento Esquina.

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El testigo que dio la ubicación

El hallazgo no fue producto de un rastrillaje casual. Según pudo saber este medio, fue Joaquín, hermano de Rosa Leguizamón —una de las detenidas—, quien habría indicado dónde se encontraba el cuerpo. El hombre no está detenido y declaró como testigo en la causa. El dato que complica a la policía es que ese testigo habría pedido expresamente la presencia de instructores judiciales para participar del procedimiento, porque no confiaba en ellos.

La reorientación de la causa

La causa está a cargo de los fiscales Javier Gustavo Mosquera y María Andrea González, que en los últimos días ordenaron declaraciones testimoniales, secuestros de objetos, análisis de comunicaciones telefónicas y pericias genéticas, ya bajo la hipótesis de femicidio.

Según el Ministerio Público Fiscal, el conjunto de esas pruebas permitió reorientar la investigación: ya no se buscaba a una persona con vida, sino un cadáver. Los investigadores sospechan que Rosa Leguizamón habría tenido un rol como facilitadora del crimen, ya que su pareja, Nahuel Rojas, es uno de los principales acusados.

Los cinco detenidos

El juez de Garantías Jorge Gustavo Vallejos dispuso que los cinco sospechosos permanezcan con prisión preventiva hasta el inicio del juicio. Cuatro de ellos están imputados por el presunto asesinato: Ireneo Zarza, capataz de la estancia El Curupí, acusado de femicidio; Felipe Dionisio Sandoval, otro capataz del lugar, también acusado de femicidio; Nahuel Rojas, imputado por el mismo delito y pareja de Rosa Leguizamón; y Rosa Leguizamón, acusada de homicidio simple, quien según la investigación fue la última persona que vio a la docente. El quinto detenido, Ernesto Ezequiel Bordón, no está acusado por el crimen, sino por falso testimonio.

El MPF remarcó que la situación de los detenidos se analiza con respeto de las garantías constitucionales y del principio de inocencia, sin conclusiones definitivas por el momento. Hasta ahora no se informó cuál habría sido el rol de cada uno de los acusados en el presunto crimen. La distancia y las condiciones del lugar del hallazgo, los 15 kilómetros de monte y la necesidad de llegar a caballo, configuran un escenario que complica las pericias y refuerza la necesidad de extremar las medidas para preservar la escena.