Encontraron el cuerpo de Nancy Godoy, la maestra desaparecida en Corrientes

El cuerpo de Nancy Godoy, la maestra desaparecida en Corrientes, fue hallado en una zona de monte de difícil acceso, a unos 15 kilómetros de la escuela donde había sido vista por última vez, según informó el Ministerio Público Fiscal (MPF). De acuerdo con los primeros datos de la investigación, en el lugar también encontraron un bolso a aproximadamente cinco metros del cuerpo. Se trata de un área aislada a la que solo se puede llegar a caballo. La docente era buscada desde hace 21 días en el paraje El Malezal, departamento Esquina.

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Según pudo saber El Destape, fue Joaquín, hermano de Rosa Leguizamón, una de las detenidas, quien indicó dónde se encontraba el cuerpo. El hombre no está detenido y declaró como testigo en la causa. En tanto, los investigadores sospechan que Leguizamón habría tenido un rol como facilitadora del crimen, ya que su pareja, Nahuel Rojas, es uno de los principales acusados.

¿Qué pasó con Nancy Godoy?

La causa está a cargo de los fiscales Javier Gustavo Mosquera y María Andrea González, que, en los últimos días, ordenaron declaraciones testimoniales, secuestros de objetos, análisis de comunicaciones telefónicas y pericias genéticas, pero ya bajo la hipótesis de femicidio. Según el Ministerio Público Fiscal, el conjunto de esas pruebas permitió reorientar la investigación: ya no se buscaba a una persona con vida, sino un cadáver.

El organismo también remarcó que la situación de los detenidos se analiza con respeto de las garantías constitucionales y del principio de inocencia, sin conclusiones definitivas por el momento. Hasta ahora no se informó cuál habría sido el rol de cada uno de los acusados en el presunto crimen.

Todos los detenidos por el caso Nancy Godoy

El juez de Garantías Jorge Gustavo Vallejos dispuso que los cinco sospechosos permanezcan con prisión preventiva hasta el inicio del juicio. Cuatro de ellos están imputados por el presunto asesinato: