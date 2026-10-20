Dónde comprar zapatillas adidas y Nike baratas en octubre 2026: esta es la forma

Comprar zapatillas de primeras marcas a un precio más bajo es una de las oportunidades que aparecen durante octubre de 2026. Una liquidación de la tienda online Moov reúne modelos de Adidas, Nike, Fila y otras marcas deportivas con rebajas de hasta el 70%, además de opciones de financiación en productos seleccionados.

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La propuesta incluye zapatillas urbanas y deportivas para adultos y chicos, con precios que varían según el modelo, el talle y la disponibilidad. Entre las alternativas hay opciones de Fila desde $63.999, Adidas infantiles desde $71.999 y Nike desde $88.999. También se ofrecen cuotas sin interés en determinados artículos, una posibilidad para quienes buscan distribuir el gasto sin pagar el precio completo de una sola vez.

Dónde comprar zapatillas Adidas y Nike con descuento en octubre 2026

La principal opción es la tienda online de Moov, que ofrece una selección de zapatillas con descuentos durante octubre. La liquidación incluye modelos clásicos, urbanos y deportivos, con rebajas que pueden llegar al 70% en productos seleccionados.

Entre las alternativas de Adidas aparecen las siguientes:

Adidas Campus 00s infantil: $71.999, con un 40% de descuento.

$71.999, con un 40% de descuento. Adidas Top Ten RB para hombre: $84.999, con un 38% de descuento.

$84.999, con un 38% de descuento. Adidas Handball Spezial ST para mujer: $88.999, con un 50% de descuento.

$88.999, con un 50% de descuento. Adidas Gazelle Bold para mujer: $88.999, con un 50% de descuento.

$88.999, con un 50% de descuento. Adidas Campus 00s para hombre: $89.999, con un 50% de descuento.

$89.999, con un 50% de descuento. Adidas Rivalry Low para hombre: $89.999, con un 40% de descuento.

En el caso de Nike, la liquidación incluye modelos con rebajas importantes. Entre los destacados figuran las Nike Terminator High para hombre a $88.999, con un 70% de descuento, y las NikeCourt Vision Alta a $94.999, con una rebaja del 44%.

También aparecen las Nike Cortez Textile para mujer a $98.999, con un 50% de descuento, y las Nike Air Max Flyknit Racer a $103.999, con una rebaja del 70% sobre su precio anterior.

Los valores corresponden a los precios publicados en el relevamiento de octubre y pueden cambiar según el stock, el talle y el color disponibles. Antes de comprar, conviene revisar el importe final en la tienda.

Zapatillas desde $63.999 y descuentos de hasta el 70%: las otras ofertas

Además de Adidas y Nike, la liquidación de Moov incluye modelos de Fila a precios promocionales. Estas son algunas de las opciones destacadas:

Fila Tennis 88 Origens: desde $63.999, con un 50% de descuento.

desde $63.999, con un 50% de descuento. Fila Arcade Green Pack para hombre: $64.999, con un 40% de descuento.

$64.999, con un 40% de descuento. Fila Court 90 para mujer: $69.999, con un 40% de descuento.

$69.999, con un 40% de descuento. Fila ACD Mid para hombre: $74.999, con un 50% de descuento.

$74.999, con un 50% de descuento. Fila Original Fitness Tennis Club para hombre: $79.999, con un 38% de descuento.

$79.999, con un 38% de descuento. Fila Ray Tracer Evo: $84.999, con un 38% de descuento.

La variedad permite comparar alternativas de estilo urbano y deportivo según el presupuesto y el uso previsto. Sin embargo, el porcentaje de descuento no debería ser el único criterio de compra: también es importante revisar las características del calzado y elegir un modelo adecuado para la actividad que se va a realizar.

Zapatillas Nike.

La liquidación contempla, además, otras marcas y productos de indumentaria deportiva. La disponibilidad puede cambiar a medida que se agotan las unidades, por lo que los precios más bajos no necesariamente estarán disponibles en todos los talles.

Cómo comprar zapatillas baratas online y aprovechar las cuotas

Para acceder a las promociones, hay que ingresar a la tienda online de Moov, buscar el modelo elegido y verificar que el descuento figure aplicado en la publicación. Antes de confirmar la operación, conviene revisar el talle, el color, los medios de pago habilitados y las condiciones de entrega.

La financiación es otro punto a tener en cuenta. Algunos productos ofrecen dos, tres o seis cuotas sin interés, de acuerdo con sus condiciones particulares. No todos los modelos necesariamente cuentan con las mismas alternativas.

También es importante revisar si el artículo tiene envío gratuito o permite el retiro, ya que estas opciones dependen del producto y de las condiciones de la compra. El precio final, incluidos los costos de entrega cuando corresponda, es el dato que permite comparar las ofertas de manera efectiva.