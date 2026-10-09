Dónde queda el nuevo outlet Adidas con 2x1 y 80% de descuento: mapa y ubicación

Adidas inauguró un nuevo outlet en la Ciudad de Buenos Aires con promociones en calzado e indumentaria deportiva. El establecimiento está ubicado en Núñez, cerca del estadio de River Plate, y se suma a las alternativas para quienes buscan productos de la marca con precios rebajados.

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Entre las principales ofertas se destacan el 2x1 en determinados modelos de zapatillas, el 80% de descuento en la segunda unidad de productos seleccionados y precios especiales en botines y camisetas. Además, el complejo comercial cuenta con estacionamiento propio y ofrece beneficios de pago con determinadas tarjetas bancarias.

Dónde queda el nuevo outlet Adidas en Núñez

El nuevo outlet de Adidas está ubicado en avenida Guillermo Udaondo 1365, en el barrio de Núñez, Ciudad de Buenos Aires, dentro del complejo comercial X-TIRO Sport · Food · Shops. El predio está a pocos metros del estadio Monumental y cerca de la avenida del Libertador.

El local abre todos los días, de 10 a 20. Quienes se acerquen en auto pueden utilizar el estacionamiento del complejo, que ofrece una hora sin cargo con una compra en el establecimiento.

Qué descuentos hay en el outlet Adidas: 2x1 y 80% en la segunda unidad

La tienda ofrece distintas promociones en calzado, ropa deportiva y artículos de fútbol. Entre las opciones relevadas durante los primeros días de funcionamiento están las siguientes:

Zapatillas 2x1: hay modelos urbanos y deportivos seleccionados con opciones desde $40.000 por unidad al llevar dos pares.

hay modelos urbanos y deportivos seleccionados con opciones desde $40.000 por unidad al llevar dos pares. 80% de descuento en la segunda unidad: la promoción alcanza productos seleccionados de indumentaria y calzado. Entre los ejemplos difundidos, los camperones de invierno quedan a $128.000 por unidad al comprar dos prendas.

la promoción alcanza productos seleccionados de indumentaria y calzado. Entre los ejemplos difundidos, los camperones de invierno quedan a $128.000 por unidad al comprar dos prendas. Botines desde $31.500: el local cuenta con opciones para fútbol a partir de ese precio.

el local cuenta con opciones para fútbol a partir de ese precio. Camisetas de la Selección Argentina: las camisetas titulares oficiales se ofrecen a $149.000, de acuerdo con el relevamiento publicado.

las camisetas titulares oficiales se ofrecen a $149.000, de acuerdo con el relevamiento publicado. Últimos pares con descuento: hay un sector con un 30% de rebaja directa en determinados modelos.

También se comercializan productos oficiales de River Plate, como camisetas, camperas, chombas e indumentaria de entrenamiento. La oferta resulta especialmente atractiva para los hinchas por la cercanía del outlet con el estadio del club.

Los precios mencionados corresponden a los valores informados en la publicación sobre la apertura. Antes de comprar, conviene verificar si el artículo elegido participa de la promoción, qué talles quedan disponibles y si existen restricciones para combinar productos.

Cómo pagar en el outlet Adidas y aprovechar las promociones bancarias

Además de las rebajas propias del local, hay beneficios de pago con tarjetas de crédito Mastercard del BBVA a través de MODO. Los viernes y sábados se puede acceder a un 30% de reintegro y a opciones de financiación en seis o nueve cuotas sin interés para compras superiores a $250.000, de acuerdo con las condiciones de la promoción.

Para aprovechar estos beneficios, es importante revisar los términos vigentes antes de pagar, ya que los reintegros pueden estar sujetos a topes, requisitos de elegibilidad y condiciones particulares de cada entidad.

Adidas.

La recomendación es comparar el precio final de los productos, confirmar qué artículos están incluidos en las promociones y consultar la disponibilidad directamente en el establecimiento. De esa manera, se puede evaluar si conviene aprovechar el 2x1, el descuento en la segunda unidad o alguna de las alternativas de financiación.