Outlet online con zapatillas baratas en septiembre 2026: dónde comprar en Argentina

Comprar zapatillas de primeras marcas a precios considerablemente menores que los habituales es posible durante septiembre a través de un outlet online que reúne calzado, indumentaria deportiva y accesorios. La plataforma Moov lanzó una sección de ofertas con descuentos de hasta 70% en productos seleccionados.

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Entre las alternativas más económicas aparecen modelos de Topper y Reebok por menos de $50.000, mientras que quienes buscan Adidas o Nike también pueden encontrar opciones con rebajas de hasta 70%. Además, el sitio ofrece financiación y envíos a distintos puntos del país.

Zapatillas desde $34.999 en el outlet online

El catálogo de Moov concentra algunas de sus principales oportunidades en modelos de Topper y Reebok. Los precios relevados parten de $34.999, con descuentos que llegan al 70%.

Entre las opciones disponibles se encuentran:

Topper Terre Mid II: $34.999, con 51% de descuento.

$34.999, con 51% de descuento. Topper Graf: $34.999, con 61% de descuento.

$34.999, con 61% de descuento. Reebok Court Advance: $39.999, con 60% de descuento.

$39.999, con 60% de descuento. Reebok BB 4000: $44.999, con 70% de descuento.

$44.999, con 70% de descuento. Reebok Classic: $49.999, con 61% de descuento.

$49.999, con 61% de descuento. Reebok Classic urbana: $49.999, con 61% de descuento.

De esta manera, algunas de las zapatillas que integran la liquidación quedan por debajo de los $50.000, un precio que puede resultar especialmente atractivo para quienes buscan renovar el calzado deportivo sin pagar el valor de lista.

Moov.

Adidas y Nike también tienen descuentos de hasta 70%

El outlet no se limita a las marcas con los precios más bajos. El catálogo también incluye productos de Adidas y Nike, aunque en estos casos los valores finales son superiores a los $50.000.

Entre las ofertas relevadas aparecen las Adidas SL 72 RS a $79.999, con una rebaja del 50%, y las Adidas Handball Spezial a $88.999, también con 50% de descuento.

En Nike, las rebajas son todavía mayores en algunos modelos: las Nike Grandstand II figuran a $66.999, con 58% de descuento, mientras que las Nike Air Max Flyknit Racer quedan en $103.999 y las Nike Air Presto en $81.999, ambas con una rebaja del 70%.

La propuesta también incluye indumentaria para aprovechar el cambio de temporada: hay camperas, buzos, pantalones jogger, remeras y otros artículos deportivos y urbanos.

Cómo comprar las zapatillas baratas y qué tener en cuenta

Para acceder a las promociones hay que ingresar al sitio online de Moov y buscar los productos por marca o categoría. La plataforma permite ordenar el catálogo según los mayores descuentos, una herramienta útil para localizar rápidamente las ofertas más importantes.

En cuanto a los medios de pago, las compras superiores a $99.999 pueden abonarse en hasta tres cuotas sin interés. Además, el envío a domicilio es gratuito para compras de indumentaria o calzado que alcancen o superen los $120.000. También existe la posibilidad de retirar los productos en sucursales o puntos de entrega habilitados en distintas provincias.

La plataforma contempla además un plazo de hasta 30 días posteriores a la recepción para gestionar cambios de talle o modelo, de acuerdo con las condiciones informadas en la publicación. Como ocurre habitualmente con las liquidaciones, los precios y la disponibilidad pueden variar según el stock, por lo que conviene verificar el talle y el precio final antes de confirmar la compra.