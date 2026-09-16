Descuentos en zapatillas desde $34.999 en un famoso local de ropa de Argentina: dónde queda

Un famoso local de ropa renovó su propuesta de ofertas con una selección de zapatillas y calzado deportivo que incluye descuentos de hasta el 60%. Entre las opciones aparecen modelos de marcas como Topper, Fila, Reebok, Lotto, Puma, Nike y Converse, con algunos productos por debajo de los $50.000.

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La promoción se suma a las distintas oportunidades que la cadena Dexter ofrece tanto en sus locales como a través de su tienda online. Algunos de los modelos podían conseguirse desde $34.999, aunque los precios, talles disponibles y stock están sujetos a cambios.

Zapatillas desde $34.999: cuáles se consiguen

Entre las alternativas que figuran en la sección de ofertas de Dexter estaban las Topper Duncan Ripstop, publicadas a $34.999 con un descuento del 32%, y las Topper Terre Mid Mujer, también a $34.999, con una rebaja del 58% sobre el precio de referencia.

También aparecen otros modelos con precios promocionales, como las Topper Bangle, a $39.999 con 55% de descuento; las Topper Hyde II Unisex, a $39.999 con 48% de descuento; y las Lotto Strada Strong Mujer, a $39.999 con una rebaja del 50%.

La selección incluye opciones para distintos usos y públicos. Por ejemplo, también hay zapatillas Fila, Reebok, Nike, Puma y Converse con descuentos variables. La disponibilidad depende de cada modelo y talle.

Dónde quedan los locales de Dexter

Dexter cuenta con locales en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense y otras provincias. La cadena permite consultar las sucursales disponibles desde su sitio oficial y elegir opciones de retiro o envío según la ubicación.

Entre los locales ubicados en Buenos Aires se encuentra Dexter - Abasto Shopping, dentro del centro comercial de avenida Corrientes 3247. También hay una sucursal en Dexter - Av. Cabildo 2080, en el barrio de Belgrano.

Dexter.

En el sur del conurbano bonaerense, se encuentra Dexter - Show Lomas, ubicada en Carlos Pellegrini 90, Lomas de Zamora. La cadena también tiene sucursales en Quilmes, San Fernando, San Miguel, Morón y otros puntos del área metropolitana.

Cómo comprar las zapatillas en oferta

Las promociones pueden consultarse en la sección de Sale de Dexter, donde se pueden aplicar filtros por porcentaje de descuento, precio, marca, talle y otras características. En la actualidad, el sitio oficial muestra opciones con descuentos de hasta el 60%.

Además, Dexter tiene una sección específica de últimas unidades, donde reúne productos que tienen stock limitado. La propia cadena advierte que estos artículos no se reponen una vez agotadas las unidades disponibles.

Por eso, antes de acercarse a un local, conviene verificar en la web el modelo, talle y disponibilidad. Los precios promocionales también pueden modificarse y algunas ofertas pueden estar sujetas a stock.