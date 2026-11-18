Conseguir ropa de mujer a precios accesibles es uno de los principales motivos por los que miles de personas recorren cada semana el circuito comercial de avenida Avellaneda, en Flores. Entre locales mayoristas, negocios que venden por menor y liquidaciones, la zona ofrece una enorme variedad de prendas. Pero también puede convertirse en un recorrido difícil de organizar para quienes no conocen sus calles.

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En ese contexto, las recomendaciones de creadoras de contenido especializadas en compras se volvieron una herramienta para encontrar oportunidades y evitar caminar sin rumbo. La Jefa del Ahorro compartió una publicación con información para quienes buscan comprar en la zona, mientras que el sitio Av-Avellaneda ofrece un mapa online que permite identificar los sectores comerciales y las ofertas según el tipo de producto.

Ropa barata en Avellaneda: la recomendación de La Jefa del Ahorro

A través de una publicación en Instagram, La Jefa del Ahorro difundió una lista de comercios de Flores para quienes buscan ropa de mujer. La selección incluye distintas propuestas de indumentaria y también alternativas para quienes necesitan talles grandes.

Entre los locales de mujer que aparecen en la recomendación figuran:

Olympia Jeans: Morón 3465.

Morón 3465. Soluble Moda: Campana 593.

Campana 593. Meferti: Concordia 259.

Concordia 259. Kremia: Cuenca 569.

Cuenca 569. Striven: avenida Avellaneda 3408.

avenida Avellaneda 3408. Dual Power: avenida Avellaneda 3437.

avenida Avellaneda 3437. Gloria y Paz: Aranguren 3459.

Aranguren 3459. Las Joaquinas: Aranguren 3388.

Aranguren 3388. Anelen: Aranguren 3202.

Aranguren 3202. Lencería Dorita: Cuenca 616.

Compra de ropa en Avenida Avellaneda, en Flores, CABA. Crédito: Gemini

La especialista también incluyó un apartado específico de locales de talles grandes con estas direcciones:

Vickmar: Cuenca 821.

Cuenca 821. Channa Indumentaria: Cuenca 599.

Cuenca 599. Misca: Felipe Vallese 3003.

Felipe Vallese 3003. Syes Outlet: Argerich 738.

Argerich 738. Courdi Mela: Concordia 436.

Concordia 436. Modas Viviana: Campana 424.

Campana 424. Seis Talles Grandes: Aranguren 3190.

Aranguren 3190. Jazmín Camisas: Aranguren 3124.

Aranguren 3124. Nolita Store: Helguera 794.

Helguera 794. Somos Nerd: Morón 3288.

La lista permite tener una primera selección de comercios para visitar y organizar el recorrido por calles. Antes de ir, conviene consultar directamente con cada local los horarios, la disponibilidad de prendas y las condiciones de compra, ya que esos datos pueden variar.

El mapa de Avellaneda: cómo ubicar los locales de ropa de mujer

Para quienes quieren organizar el paseo, el sitio Av-Avellaneda cuenta con un mapa de la zona comercial y una referencia por rubros. En esa guía, los pines rojos identifican los comercios de ropa de mujer, mientras que otros colores permiten distinguir indumentaria masculina, ropa para bebés y niños, deportiva, calzado, ropa de fiesta y lencería.

El mapa también señala estacionamientos y permite reconocer las principales calles del circuito. Entre las referencias que aparecen están las avenidas Avellaneda, Nazca y Juan B. Justo, además de calles como Aranguren, Bogotá, Bacacay y Morón.

La herramienta puede servir especialmente para quienes visitan Flores por primera vez: permite visualizar la distribución de los negocios y planificar un recorrido según el rubro que interesa. Además, la página publica ubicaciones de ofertas semanales, aunque conviene tener en cuenta que la disponibilidad y los precios pueden cambiar.