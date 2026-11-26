La avenida Avellaneda, en el barrio porteño de Flores, es uno de los principales centros comerciales de indumentaria del país. Entre sus cientos de negocios conviven fabricantes, distribuidores y locales de venta al público, con alternativas para quienes buscan ropa económica y quieren comparar precios antes de comprar. Sin embargo, recorrer la zona sin referencias puede llevar tiempo y dificultar la búsqueda de prendas específicas.

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Para facilitar las compras, La Jefa del Ahorro compartió una selección de ocho locales de ropa para hombres, con direcciones en distintas calles del circuito comercial. La recomendación permite armar un recorrido por algunos de los negocios de indumentaria masculina de la zona y aprovechar mejor la visita. Además, existe un mapa online que identifica los comercios según el rubro y ayuda a ubicarlos.

Ropa barata de hombre en Avellaneda: cuáles son los ocho locales recomendados

A través de una publicación en Instagram, La Jefa del Ahorro difundió una lista de negocios de indumentaria masculina en Flores. La selección reúne ocho alternativas distribuidas entre las calles Cuenca, Argerich, Bogotá, Emilio Lamarca y avenida Avellaneda.

Estos son los locales recomendados y sus respectivas direcciones:

Briher: Cuenca 228.

Cuenca 228. Midway: Argerich 448.

Argerich 448. Cuarto Estigma: Argerich 443.

Argerich 443. Kloster: Argerich 321.

Argerich 321. Habacuc: Bogotá 3055.

Bogotá 3055. Neon: Argerich 806.

Argerich 806. Emy Factory: avenida Avellaneda 2762.

avenida Avellaneda 2762. Mojo: Emilio Lamarca 536.

La selección funciona como una guía inicial para quienes buscan ropa masculina en el circuito comercial de Flores. Tener los nombres y las direcciones permite planificar las paradas y evitar recorrer las mismas cuadras varias veces.

Antes de visitar los negocios, es recomendable consultar sus horarios de atención, disponibilidad de prendas, talles y modalidades de venta. Las condiciones de compra y los precios pueden variar entre comercios.

Cómo encontrar los locales de ropa para hombres en el mapa de Avellaneda

Quienes quieran organizar las compras también pueden consultar el mapa online de Av. Avellaneda, una herramienta que permite identificar los distintos rubros comerciales de la zona. La guía utiliza diferentes colores para distinguir los negocios según el tipo de producto. En particular, los pines azules identifican los locales de ropa para hombres, mientras que los rojos corresponden a indumentaria femenina.

El mapa también permite reconocer otros rubros: amarillo para bebés y niños, verde para ropa deportiva, dorado para calzado, lila para ropa de fiesta y naranja para lencería. También señala playas de estacionamiento y ofrece información sobre medios de transporte para llegar al centro comercial.

Crédito: Sitio Av-Avellaneda.

Para quienes buscan renovar el guardarropa sin gastar de más, combinar las recomendaciones de La Jefa del Ahorro con el mapa comercial puede ser una buena manera de organizar las compras, comparar alternativas y aprovechar el recorrido por uno de los polos textiles más importantes de Buenos Aires.