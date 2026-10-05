Dónde comer Cinnamon Roll: las opciones más originales en CABA para disfrutar una merienda sin gastar de más

Tras el Día Mundial del Cinnamon Roll, que tuvo lugar el 4 de octubre, la ciudad de Buenos Aires cuenta con múltiples propuestas que reinventan el clásico de la pastelería con versiones originales y, lo mejor, aptas para todos los bolsillos. Conoce las opciones imperdibles del circuito porteño para darse un gustito sin gastar de más.

{{{htmlAmp}}}

A dónde ir a comer rol de canela en la ciudad de Buenos Aires

Crujientes por fuera, ultratiernos por dentro y bañados en glaseados únicos, los rolls de canela se convirtieron para muchos en el infaltable de las tardes porteñas. Entre las grandes opciones de CABA se encuentran:

La Vicente López

En La Vicente López Restaurant, la tradición panadera de la familia de 120 años de historia, también se refleja en la pastelería que ofrece el restaurante. En el apartado de desayunos y meriendas se destaca el roll de canela, elaborado de manera artesanal a partir de una masa estilo brioche. La preparación se enrolla intercalando una mezcla de azúcar y canela para formar las clásicas capas en espiral. Se deja leudar y luego se hornea hasta obtener una pieza tierna por dentro y crocante por fuera. Una vez que sale del horno, se glasea y se convierte en el bocado ideal para acompañar con café durante la mañana o la tarde. El roll se suma a otras piezas dulces y laminados de elaboración propia que forman parte de la propuesta de la casa.

Dirección: Av. Maipú 701, Vicente López.

Negro

Entre las opciones de pastelería de Negro se encuentra el cinnamon roll, una pieza elaborada a partir de una masa fermentada que se estira, se rellena con una mezcla de canela y azúcar y se enrolla hasta formar su característica espiral, antes de hornearse. El resultado es una preparación de textura suave, con un centro húmedo y bordes ligeramente caramelizados, donde se combinan el dulzor de la masa con las notas especiadas de la canela.

Disponible en los locales de la cafetería, este clásico de origen nórdico forma parte de una propuesta que también incluye cafés de especialidad elaborados con granos seleccionados y diferentes métodos de extracción.

Direcciones: Suipacha 637, Microcentro; Tucumán 1327, Tribunales; El Salvador 4200, Palermo; Arévalo 2051, Palermo Hollywood; Avenida Santa Fe 3246, Palermo.

Las Medialunas del Abuelo

La icónica firma incorpora a su propuesta de pastelería los rolls de canela, una opción que combina el aroma de la canela con una textura suave y un toque dulce. La línea incluye dos variedades: el clásico roll de canela con glaseado y una versión con crema pastelera y pasas de uva, también glaseada. Elaborados en la fábrica de la marca y distribuidos a sucursales de todo el país, los rolls se encuentran disponibles durante todo el año. Se pueden disfrutar en el local, pedir para llevar o recibir por delivery, y son una alternativa para sumar a desayunos, meriendas o acompañar un café en cualquier momento del día.

Tiene sucursales por todo el país, conocé la más cercana en su página oficial

La Parolaccia Dolce

Con su clásica propuesta de cocina italiana y mediterránea, La Parolaccia también invita a disfrutar de una pausa en La Parolaccia Dolce,donde la cafetería, los cócteles y las opciones dulces se combinan en una propuesta pensada para distintos momentos del día. Entre las alternativas para acompañar el café se destaca el roll de canela, elaborado con una masa de medialunas de producción propia y canela.

Para completar la experiencia, se puede elegir entre distintas opciones de Caffetteria, como café espresso, espresso doble, espresso en jarrito o té, todos acompañados por un petit four artesanal. La carta también suma bebidas sin alcohol, como exprimido de naranja, limonada y pomelada.