Día Internacional del Café: 5 cafeterías de especialidad que se destacan en CABA

Cada 1 de octubre se celebra el Día Internacional del Café, una fecha que invita a poner en primer plano una de las bebidas más consumidas y populares del mundo. En Buenos Aires, la cultura cafetera también atravesó una transformación: junto a los bares tradicionales y el clásico café con leche aparecieron propuestas que exploran nuevos granos, métodos de preparación y combinaciones inesperadas.

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En ese universo se destacan las cafeterías de especialidad y los restaurantes que incorporaron el café como parte central de su identidad. Desde un latte servido en un vaso de galleta hasta una preparación vietnamita con leche condensada o un café inspirado en un postre peruano, estas son cinco opciones de CABA para celebrar la fecha con una taza diferente.

Cinco lugares para descubrir nuevas formas de tomar café

Ciro: café de especialidad y preparaciones originales

Cafetería Ciro.

Ciro se convirtió en uno de los nombres destacados de la escena porteña del café de especialidad y este año obtuvo el tercer puesto de The Best Coffee Shops Argentina. Su propuesta utiliza granos de Modo Barista provenientes de Brasil, de las variedades Catuaí, Caturra y Mundo Novo, con notas de frutos rojos, chocolate y almendra.

Los granos se preparan en máquinas La Marzocco de Florencia y aparecen tanto en los cafés clásicos como en propuestas más originales. Una de las más llamativas es el cookie latte, servido dentro de un vaso de galleta relleno de chocolate. También están el Mocaccino Latte, con base de chocolate, y el affogato con gelato artesanal.

Para acompañar, la carta suma pastelería italiana, con opciones como sfogliatella, cannoli con gelato y porciones XL de tortas.

Direcciones: Pierina Dealessi 1350, Puerto Madero; Guatemala 4798, Palermo.

Chill Garden: café de especialidad en una casona de Caballito

Chill Garden.

En Chill Garden, el café se combina con ingredientes y bebidas que se alejan de las preparaciones tradicionales. Entre las opciones se encuentra el Irish Flat White, elaborado con café, Jameson, jarabe de vainilla, leche y hielo.

La carta también propone el Latte Martini, con café, licor Borghetti, caramelo, leche y hielo, y el Latte María, que combina café, Tía María, licor de saúco Golden Age, avellanas, leche y hielo.

Para las preparaciones se utiliza el Blend Macchiato Tradizionale, cuyos granos se muelen en el momento. También hay espresso, americano, cortado, lágrima, capuccino, mocaccino, latte XL e ice coffee, acompañados por distintas opciones de pastelería.

El escenario es parte de la experiencia: la cafetería funciona en una casona del siglo XIX de Caballito, rodeada por un jardín y con una cava privada.

Dirección: Pujol 935, Caballito.

Cantina Recoleta: del espresso al café filtrado

Cantina Recoleta.

En Cantina Recoleta, el café de especialidad se integra a una propuesta gastronómica que funciona durante distintos momentos del día. El lugar trabaja con granos de Meca Café, provenientes de Colombia Alta y Brasil Bourbon, además del blend Gourmet de El Bohío, compuesto por 60% Colombia y 40% Brasil.

La carta incluye los clásicos espresso, cortado, lágrima, café doble, café con leche, capuccino y submarino, pero también suma opciones frías como ice coffee, ice latte y espresso tonic.

Los espressos se preparan con cafetera Criollo Plus Pro y molinillo digital Cunil. Por la tarde, además, se ofrece café filtrado preparado en máquina Bunn con refill libre, una alternativa pensada especialmente para acompañar jornadas de estudio o trabajo.

La propuesta se completa con desayunos, brunch y pastelería clásica, dentro de una cantina y trattoria moderna ubicada en Recoleta.

Dirección: Av. Santa Fe 1430, Recoleta.

Cafés con identidad peruana y vietnamita

Tanta: un Suspiro Latte inspirado en un clásico peruano

Tanta Café.

En Tanta, el restaurante de Gastón Acurio, el café también funciona como una forma de trasladar la identidad peruana a la taza. La carta incluye espresso, espresso doble, cortado, ristretto, macchiato, café con leche, lágrima y capuccino.

Pero la preparación que se destaca es el Suspiro Latte, inspirado en el tradicional suspiro limeño. Lleva una base de este postre, dos shots de espresso y espuma cremosa, en una combinación que une café y repostería peruana.

Los cafés también pueden pedirse con leche de almendras Vrink, una alternativa vegetal. La propuesta permite así extender la experiencia gastronómica de Tanta más allá del almuerzo y la cena.

Dirección: Esmeralda 938, Retiro.

Saigón Noodle Bar: café al estilo de Vietnam

Saigon Café.

Para quienes buscan una experiencia completamente diferente, Saigón Noodle Bar propone recorrer la tradición cafetera vietnamita a través de distintas preparaciones disponibles durante todo el día.

Entre ellas aparece el Café Sua Da, elaborado con café negro, hielo y leche condensada, una combinación intensa y dulce. También está el Dua, que incorpora leche condensada, café negro frío y una capa de crema chantilly de coco.

Para quienes prefieren sabores más intensos, el Den se prepara de manera tradicional mediante un phin, el filtro vietnamita de acero utilizado para infusionar el café molido con agua caliente.

La propuesta también incluye el Ca Phe Trung, un postre inspirado en el famoso café vietnamita que combina gelatina de café tostado, leche endulzada, sambayón y chocolate rallado.

Saigón cuenta con tres locales en CABA, ubicados en Retiro, Palermo y San Telmo.