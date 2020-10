Esta ley comenzó como un proyecto que finalmente modificó la ley de trasplantes.

En una nueva jornada en la que se recuerda el Día Mundial de la Donación de Órganos siempre es importante relucir el ejemplo argentino que simboliza el aporte de nuestro país en vistas a la concientización: la Ley Justina.

Esta ley comenzó como un proyecto que finalmente modificó la ley de trasplantes. Del mismo participaron activamente los padres de Justina, y esta modificación en la Ley de Donación y Trasplantes que entró en vigencia el 3 de agosto de 2018 plantea que todos los argentinos mayores de 18 años sean considerados donantes, excepto aquellos que manifiesten expresamente lo contrario.

Hasta entonces, sólo eran tomados como donantes quienes se hubieran registrados como tales y, en caso de no haber dejado constancia de su voluntad por la afirmativa o la negativa, es la familia la que debía tomar la decisión en el momento de ser informada de la muerte cerebral de su ser querido. "A nivel simbólico el impacto fue que el sistema de salud se hizo cargo de que con una ley somos todos donantes y ese es uno de los hitos de la ley", indicó, por ese entonces, el titular del INCUCAI Alberto Maceira.



En ese momento, cuando comenzó a regir la nueva ley, la oposición familiar bajó del 38 al 16 por ciento. "Aunque por ley todos seamos donantes a menos expresa negativa, desde el INCUCAI tratamos de llevar adelante un proceso de comunicación que engloba a la familia y si notamos una oposición muy férrea somos muy respetuosos de eso", explicó Maceira.

La felicidad desde el dolor, en la piel de la familia de Justina Lo Cane

Ezequiel Lo Cane, padre de Justina la niña que a partir de su fallecimiento mientras esperaba un donante dio pie a una ley nacional que facilita la donación de órganos, aseguró, tras la adhesión de la Ciudad de Buenos Aires, que "todo lo que esta pasando con la Ley Justina es algo muy hermoso"-



"La ley fue aprobada en julio del 2018 y a partir del mes de agosto comenzaron a batirse todos los récords de cantidad de donantes, de trasplantes y las adhesiones, todo es una sensación muy hermosa que se traducen con cuestiones muy emocionantes", dijo Lo Cane a Télam.





Indicó además que la gente "me deja mensajes en el celular para agradecerme porque hace años estaban esperando un trasplante y con la Ley Justina lo recibieron mas rápidamente, es muy gratificante todo esto y me llena de energía para seguir adelante".



A Justina Lo Cane le habían descubierto una cardiopatía congénita cundo tenía un año y medio y, gracias a la medicación pudo vivir hasta los 11 años, cuando su salud comenzó a deteriorarse rápidamente y necesitaba un trasplante que no llegó a tiempo.