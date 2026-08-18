Una histórica fábrica textil con 50 años de trayectoria cerró sus puertas y su dueño no ocultó su dolor por esta situación. Apuntó contra el gobierno de Javier Milei y las medidas que provocaron la actual crisis económica.

Will Der SA, fabricante de indumentaria deportiva para reconocidas marcas internacionales como Adidas, Puma, Lacoste, Fila, Salomon, New Balance y Macron, decidió poner fin a sus dos plantas ubicadas en General Pacheco y Las Flores, en la provincia de Buenos Aires, y desvinculó a unos 120 trabajadores.

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Las lágrimas tras el cierre

La decisión fue comunicada por los propios socios de la compañía durante una reunión con el personal. El momento quedó registrado en audios que comenzaron a circular entre trabajadores y referentes del sector. Uno de los empresarios, Armando Anasal, no pudo contener las lágrimas al explicar el cierre y resumió el impacto de la decisión: “Son 50 años tirados a la basura porque no pude llegar a nada”.

Entre sollozos, Anasal también apuntó contra el contexto económico: “Créanme que la política nos hundió”. Y agregó un mensaje dirigido a quienes respaldaron al actual Gobierno: “Piensen ustedes, los que pudieron votar a este gobierno, piensen a dónde los llevó. Con otros gobiernos todos sufrimos, pero teníamos plata en el bolsillo. Solo les pido que piensen la próxima vez que voten”.

Will Der SA llegó a desarrollar una importante estructura productiva con más de 280 empleados entre sus distintas instalaciones, además de las plantas de Pacheco y Las Flores. Sin embargo, el deterioro de la actividad terminó dejando a la compañía sin margen para continuar. Santiago “Tati” Phelan, exentrenador de Los Pumas y presidente de la firma, reconoció que se agotaron las alternativas para sostener el negocio.

“Los planes de trabajo desaparecieron”, explicó Phelan. Según relató, intentó diversificar la producción y buscó nuevos clientes fuera del sector textil. Incluso salió a buscar empresas mineras y de otros rubros para fabricar mamelucos y otros productos. Pero los nuevos pedidos no alcanzaron para evitar el cierre. “Empieza a haber pedidos, pero para enero, febrero y marzo del año que viene; estamos en agosto y ahora no hay laburo”, señaló.

La situación financiera de la compañía también refleja el deterioro. Datos del Banco Central muestran que Will Der acumula 11 cheques rechazados sin fondos por un total de $24,7 millones, sin registros de regularización.

Uno de los puntos que genera mayor incertidumbre entre los trabajadores es el pago de las indemnizaciones. El propio Phelan reconoció que la empresa no está en condiciones de garantizar que pueda afrontar la totalidad de las obligaciones: “No les voy a prometer nada, se va a pagar lo que se puede pagar; puede ser todo o puede ser nada”.

El sector perdió más de 25.000 empleos

Los números de la industria muestran la magnitud del problema. De acuerdo con el último informe de la Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA), la producción textil cayó 25,6% interanual en mayo, mientras que en el acumulado de los primeros cinco meses del año la contracción alcanzó el 26,5%.

Además, las fábricas textiles trabajan actualmente al 42,2% de su capacidad instalada, unos 16 puntos por debajo del promedio de la industria manufacturera. Desde diciembre de 2023, el sector perdió 383 establecimientos y más de 25.600 puestos de trabajo formales, según los datos citados por la entidad.