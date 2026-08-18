La crisis obligó a un ex Los Pumas a cerrar la empresa y dejó un aviso desolador: "Peor"

Santiago Phelan, exjugador y entrenador de Los Pumas, confirmó el cierre de Will Der tras cinco décadas y más de 100 empleados afectados por la crisis.

Santiago Phelan, histórico exjugador y exentrenador de Los Pumas entre 2008 y 2013, confirmó el cierre definitivo de Will Der, la empresa textil que llevaba adelante junto a un socio, con un desolador aviso hacia los empleados. La firma tenía alrededor de 50 años de trayectoria y empleaba a más de 100 personas, en un rubro que ya lleva más de 25 mil despedidos desde comienzos del 2024.

La noticia fue comunicada por el propio "Tati" a los trabajadores, a través de un audio que se viralizó en redes. Allí, el jugador surgido en Club Atlético San Isidro explicó que la situación de la compañía ya no permitía sostener las operaciones. Con la voz quebrada, el empresario expresó: “La verdad que el panorama que viene es peor. Lamentablemente, la decisión que tenemos que tomar es de cerrar la fábrica, el lunes no vengan”.

El mensaje de Phelan expuso la difícil situación que atravesaba la empresa y la falta de alternativas para evitar el cierre de las plantas. De acuerdo con lo comentado por Phelan, el principal problema estuvo relacionado con la fuerte reducción de los pedidos y el deterioro del mercado interno.

La menor demanda hizo cada vez más difícil mantener en funcionamiento la estructura productiva. A eso se sumó el crecimiento de las importaciones, que profundizó las dificultades para una compañía que durante décadas se había dedicado a la fabricación de indumentaria deportiva.

“No había opción de seguir, no hay trabajo en la calle. Seguir iba a ser peor”, sostuvo Phelan al justificar la decisión de cerrar definitivamente Will Der. La empresa contaba con instalaciones en General Pacheco y Las Flores, y había desarrollado una extensa trayectoria dentro de la industria textil argentina. Entre sus principales trabajos se encontraba la confección de ropa deportiva para marcas internacionales como Adidas, Fila, New Balance y Puma.

El cierre de Will Der representa también la pérdida de una importante fuente laboral. La compañía tenía 120 empleados, que quedaron afectados por la decisión de poner fin a las actividades. La determinación marca el momento que atraviesa el rubro textil en Argentina, donde cerraron 942 empresas y ya se perdieron 26.851 puestos de trabajo desde en enero del 2024 a la actualidad, según datos revelados Fundación Proteger.

El mensaje desgarrador tras el cierre de Will Der

El audio que trascendió, también se escucha a otra persona vinculada con la empresa hablarles a los empleados. Llorando y con la voz entrecortada, la persona apuntó contra la situación económica durante la administración de Javier Milei y cuestionó el impacto de las decisiones políticas sobre la actividad. “La política nos hundió. ¿A dónde nos llevó? Con otros gobiernos sufríamos, pero teníamos plata en el bolsillo”, expresó.

En el mismo sentido, dejó una reflexión dirigida a los trabajadores de cara a las próximas elecciones: “Solo les pido que piensen la próxima vez que votan, porque la vida es política”. El mensaje llegó en medio de un escenario complejo para distintos sectores productivos, especialmente en el textil, y puso nuevamente en el centro de la discusión el impacto de la situación económica sobre las empresas argentinas.

El cierre de Will Der se suma a las dificultades que atraviesa la industria textil argentina, afectada por la reducción del consumo y el avance de productos importados. La empresa de Phelan representa un nuevo caso de una estructura productiva que, después de cinco décadas de actividad, no pudo sostenerse ante la caída de los pedidos.