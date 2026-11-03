El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) habilitó el formulario de declaración jurada oficial para que residentes y trabajadores puedan acreditar su ingreso a las zonas afectadas por los operativos de seguridad durante la visita del papa León XIV.

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El dispositivo contempla controles de documentación, cortes de tránsito y restricciones para estacionar en sectores de Palermo y Recoleta, donde se desarrollarán distintas actividades vinculadas con la llegada del pontífice.

Los operativos comenzarán de manera progresiva el miércoles 4 de noviembre y se extenderán hasta el lunes 16 en algunas áreas. Para ingresar a los perímetros vallados, los vecinos deberán presentar el DNI con domicilio actualizado, mientras que quienes no puedan acreditar su residencia o actividad en esos sectores tendrán que completar un trámite online.

Con DNI: cómo saber si rigen las restricciones para circular en la Ciudad

El formulario oficial está destinado a las personas cuyo documento no tiene registrado un domicilio dentro del área afectada por las restricciones. Quienes ya tengan esa dirección actualizada en el DNI no necesitan completar la declaración jurada.

La gestión se realiza a través del sitio web del Gobierno porteño: Formulario de inscripción para acreditar residencia o actividad en zonas restringidas.

Para completar la solicitud, se deben ingresar nombre, apellido, número de DNI, domicilio y correo electrónico. Además, el interesado deberá aceptar una declaración bajo juramento en la que manifieste que reside o desarrolla actividades en alguno de los sectores alcanzados por los cortes previstos entre el 7 y el 11 de noviembre.

El formulario admite una inscripción por persona y advierte que los datos proporcionados deben ser exactos y verdaderos. También aclara que no sirve para anotarse en las actividades previstas durante la visita papal.

Los turistas que necesiten ingresar a los sectores vallados deberán presentar la reserva de su alojamiento. De esta manera, los controles contemplan distintas formas de acreditar el motivo de ingreso, de acuerdo con la situación de cada persona.

¿Cómo serán las restricciones para circular en la Ciudad por la visita del papa León XIV?

En Palermo, las restricciones comenzarán antes de la llegada del Papa. Hasta la noche del martes 3 de noviembre habrá cortes parciales sobre la avenida del Libertador, entre Colombia y Sarmiento, con dos carriles habilitados por sentido. Desde la madrugada del día siguiente, las interrupciones se ampliarán progresivamente entre Sucre y Ugarteche hasta alcanzar el corte total, previsto hasta el lunes 16.

Los frentistas podrán ingresar a sus cocheras por un carril exclusivo hasta el sábado 7. A partir de esa tarde y hasta la madrugada del miércoles 11, los accesos al perímetro quedarán concentrados en las avenidas Santa Fe, Luis María Campos y Las Heras, donde habrá controles de documentación.

También deberán retirar los vehículos estacionados sobre Libertador, entre Virrey del Pino y Ugarteche, antes de la madrugada del 7. La restricción alcanzará además a los primeros 100 metros de las calles transversales comprendidas en el perímetro.

En Recoleta, el operativo tendrá como eje la Nunciatura Apostólica, donde se alojará León XIV. Desde el mediodía del sábado 7 hasta la tarde del miércoles 11 habrá una restricción vehicular total en el área delimitada por las avenidas Alvear, Cerrito, Libertador y Callao.

Los controles de ingreso estarán ubicados en los cruces de Alvear con Callao y con Libertad. Allí se solicitará la documentación a residentes, trabajadores y huéspedes que necesiten acceder al sector. El dispositivo también comprenderá 100 metros de las calles Rodríguez Peña y Montevideo, entre Quintana y Alvear.

Los vecinos de esa zona deberán retirar sus autos antes del mediodía del sábado 7. Como alternativa, podrán estacionarlos a 45 grados sobre la mano derecha de Callao, entre Vicente López y Libertador, y sobre Libertador, en sentido hacia Retiro, entre Libertad y Callao.

Los vehículos que permanezcan dentro del perímetro serán trasladados sin costo por personal de Tránsito hasta el predio de la Facultad de Derecho. El operativo también incluirá cambios en los recorridos de algunas líneas de colectivos y la reubicación de contenedores de residuos.