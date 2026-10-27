Cortes de tránsito en CABA por la visita del papa León XIV: qué calles estarán cortadas y desde cuándo

La visita del papa León XIV tiene su propio operativo de tránsito en Palermo. La Ciudad programó cortes en la avenida del Libertador desde el sábado 24 de octubre para armar las estructuras en el Monumento a los Españoles, donde el Pontífice celebrará la misa central. Las restricciones se irán ampliando hasta el 14 de noviembre.

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El viaje sigue en pie después de la operación a la que se sometió el 13 de octubre. El Vaticano informó que León XIV no necesitará ningún tratamiento adicional, y el Papa ratificó su intención de visitar el país del 8 al 11 de noviembre.

El perímetro restringido al tránsito durante la visita del Papa Leon XIV en Argentina

La Ciudad restringirá el tránsito en una zona de Palermo que va desde Scalabrini Ortiz hasta Mariscal Sucre y desde avenida Santa Fe y Luis María Campos hasta avenida Presidente Figueroa Alcorta.

El operativo de tránsito tiene tres etapas:

Del sábado 24 de octubre al martes 3 de noviembre: desde la mañana del sábado hasta la noche del martes 3, cortes parciales en avenida del Libertador, entre avenida Colombia y avenida Sarmiento, con dos carriles habilitados por mano.

desde la mañana del sábado hasta la noche del martes 3, cortes parciales en avenida del Libertador, entre avenida Colombia y avenida Sarmiento, con dos carriles habilitados por mano. Del miércoles 4 al sábado 14 de noviembre: desde la madrugada, cortes totales progresivos en avenida del Libertador, entre avenida Olleros y Ugarteche. Se mantendrán hasta tres días después de que termine la visita del Papa.

Según la Ciudad, también habrá desvíos en algunas líneas de colectivos que pasan por Palermo. Las actualizaciones de cortes y desvíos se irán comunicando a medida que avancen los trabajos, y el esquema puede tener modificaciones.

Cuándo llega el papa León XIV y cuál es su agenda en la Argentina

El Papa llegará desde Uruguay el domingo 8 de noviembre a las 16.30 al Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Ese día participará de un homenaje en el Monumento al General San Martín, será recibido por el presidente Javier Milei en la Casa Rosada y después se reunirá con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad.

El lunes 9 visitará a las 9.15 el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole y a las 11.30 celebrará la misa en el Monumento a los Españoles . Por la tarde irá a la Universidad Católica Argentina (UCA), en Puerto Madero, se reunirá con líderes religiosos en el Palacio San Martín y cerrará la jornada en la Catedral Metropolitana.

visitará a las 9.15 el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole y a las 11.30 celebrará la . Por la tarde irá a la Universidad Católica Argentina (UCA), en Puerto Madero, se reunirá con líderes religiosos en el Palacio San Martín y cerrará la jornada en la Catedral Metropolitana. El martes 10 viajará a Córdoba para encabezar una misa multitudinaria y un encuentro con religiosos en la catedral. A la noche volverá a Buenos Aires: a las 20.15 presidirá una vigilia con jóvenes, otra vez en el Monumento a los Españoles.

viajará a Córdoba para encabezar una misa multitudinaria y un encuentro con religiosos en la catedral. A la noche volverá a Buenos Aires: a las 20.15 presidirá una vigilia con jóvenes, otra vez en el Monumento a los Españoles. El miércoles 11, a las 8, visitará la Cárcel de Devoto y luego viajará a Luján para su misa de despedida en la Basílica. Después regresará a Ezeiza para la ceremonia de despedida antes de partir hacia Perú, prevista para las 14.

Por la visita, el Gobierno estableció mediante el Decreto 1103/2026 que el lunes 9 de noviembre sea feriado nacional, el martes 10 feriado en CABA y Córdoba, y el miércoles 11 feriado en la provincia de Buenos Aires.