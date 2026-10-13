Cómo disfrutar de la Orquesta Nacional Argentina gratis en la Ciudad de Buenos Aires: el plan clave

Los amantes de la música clásica podrán disfrutar de un nuevo concierto de la Orquesta Nacional de Música Argentina “Juan de Dios Filiberto” totalmente gratis en el Palacio Libertad (ex CCK). Se trata de un nuevo show en medio de la temporada de conciertos que ofrece el espacio de la Ciudad de Buenos Aires sin costo.

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Cómo será el concierto de la Orquesta Nacional en el Palacio Libertad

El show de la Orquesta Nacional de Música será el próximo miércoles 14 de octubre en el Auditorio Nacional del Palacio Libertad (Sarmiento 151, CABA). Esta vez, el grupo se presentará con las cantantes Verónica y Patricia Cangemi y el guitarrista Camilo Cangemi.

Bajo la dirección de Ezequiel Silberstein, el público podrá disfrutar de composiciones tradicionales del folklore cuyano y del tango, más algunas óperas clásicas.

La Orquesta Nacional de Música Argentina tocará este miércoles 14 de octubre

La primera parte destaca la obra del poeta mendocino Armando Tejada Gómez a través de temas emblemáticos como Regreso a la tonada, Zamba azul, Tonada grande y Fuego en Anymaná, compartiendo espacio folclórico con el clásico Virgen de la Carrodilla de Hilario Cuadros y Pedro Herrera.

El repertorio se completa con una destacada selección de tangos y piezas académicas europeas. Los destacados artistas interpretan tributos a Julián Plaza, los clásicos Sur y Nada, y el emblemático Libertango de Astor Piazzolla, mientras que el bloque lírico incluye las célebres arias O mio babbino caro de Giacomo Puccini y Lascia ch’io pianga de Georg Friedrich Händel, interpretadas por las solistas principales.

¿Cómo acceder a las entradas gratis?

La propuesta es gratis, pero se necesitan entradas para ingresar. La reserva se puede realizar a través de la página oficial y cada persona puede solicitar dos tickets. Los mismos deben retirarse presencialmente en la boletería del Palacio Libertad (los mostradores de plata baja) para poder ingresar a la sala.

El cupo está sujeto a disponibilidad, pero también habrá una cantidad de entradas que se entregarán presencialmente (sin necesidad de reserva) el mismo miércoles desde las 14 hs y hasta agotar la capacidad de la sala. Los menores de edad deberán ingresar acompañados en todos los casos por un adulto.Por consultas sobre entradas e ingresos se puede enviar un correo a atencionpublico.pl@cultura.gob.ar.