Este lunes dieron testimonio un psiquiatra y una psicóloga que volvieron a hacer referencia a sus adicciones y salud mental.

Cristian "Pity" Álvarez declarará la próxima semana ante los jueces Gustavo Goerner, Juan Martín Ramos Padilla y Hugo Navarro por el homicidio de Cristian Maximiliano "Gringo" Díaz. En tanto, este lunes dieron testimonio un psiquiatra y una psicóloga que volvieron a hacer referencia a sus adicciones y salud mental.

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Por el crimen —ocurrido en julio de 2018 en el barrio Samoré de Villa Lugano— sumaron el testimonio de peritos médicos sobre la salud mental del músico. Además, en su declaración, Álvarez daría nombres de personas que también podrían ser sumadas como testigos.

El médico Carlos de Marco insistió este lunes en que el ex Intoxicados tiene una base de "trastorno agravado" por el consumo prolongado y en altas dosis de crack, cocaína y alcohol. En esta línea, explicó que el abuso de cocaína produce la "necrosis del lóbulo frontal", una zona del cerebro encargada de procesos fundamentales como la sociabilidad, la conducta y los frenos inhibitorios.

"Cuando consume, se produce un cerebro primitivo", ejemplificó De Marco. Además, advirtió que bajo cuadros de ideación paranoide, psicótica o persecutoria, "la realidad psíquica supera la realidad material".

La salud mental del "Pity" Álvarez

Al momento del crimen, el médico afirmó que "es posible que la conciencia esté anulada" y que, al estar bajo un estado de psicosis química, "él siente que se está defendiendo". En esta línea, aseveró que "no hay error porque no hay conciencia".

Por último, remarcó que el "Pity" carece de la posibilidad de "dirigir sus actos"; por ello requiere dependencia afectiva y la supervisión permanente de un tercero. Durante la audiencia de este lunes, también declaró la psicóloga Daiana Sinigoj, quien realizó una evaluación al cantante en 2022.

"Las actividades básicas y complejas no podía hacerlas solo. No podía bañarse solo. Necesitaba asistencia para actividades complejas", detalló Sinigoj y describió una "indiferencia afectiva marcada". Sobre el estado del artista durante las entrevistas, aseguró que "se quedaba dormido. No lo podía entender. Le dabas 2 o 3 opciones y se perdía, no podía elegir la mejor".

El abogado defensor del cantante, Germán Francone, junto a Javier Baños y Sebastián Queijeiro, cuestionó la validez del proceso mientras el imputado permanece bajo "internación psiquiátrica forzosa ordenada por la justicia civil por considerarlo peligroso para sí y para terceros".

"Es como una falta de congruencia total que hoy se esté juzgando a una persona presuntamente incapaz frente a un tribunal oral con una expectativa de pena que puede ser demasiado grave", objetó Francone. "No estamos pidiendo que no se juzgue a Álvarez, estamos pidiendo que primero se determine si está en condiciones de afrontar un juicio. En tal caso, si no lo está, en el momento que sí pueda afrontarlo, que se celebre el juicio nuevamente".

¿De qué se acusa a "Pity" Álvarez?

Durante la madrugada del 12 de julio de 2018, Álvarez había discutido con Díaz y le gatilló cuatro veces. Ambos se conocían del barrio Samoré, donde la víctima volvía de ver a su hija mayor. De acuerdo a la acusación, la pelea fue porque la víctima le recriminó al imputado por decir que él le había robado unas pertenencias de la mochila.

Los testigos afirmaron que Díaz empujó e intentó golpear al músico, pero este sacó una pistola calibre 25 y le disparó en la cara a la víctima. Después, lo remató de tres impactos.

La víctima -ya muerta- quedó tirada en uno de los pasillos frente a la torre 12 y el músico escapó con su pareja a bordo de un Volkswagen Polo, descartó el arma en una alcantarilla de la colectora de la autopista Riccheri y terminó la noche en el boliche Pinar de Rocha de Ramos Mejía.

Pity permaneció prófugo casi un día y se entregó a la comisaría 52, donde se presentó junto a su abogado Queijeiro. "Lo maté porque era él o yo. Y creo que cualquier animal haría lo mismo”, le dijo a la prensa, antes de quedar detenido. Estuvo casi tres años en el pabellón de pacientes psiquiátricos del penal de Ezeiza; después fue beneficiado con la prisión domiciliaria en instituciones médicas y luego con tratamiento ambulatorio.