Tras un nuevo revés para Pity Álvarez, continúa el juicio en su contra

El juicio oral contra el músico Cristian “Pity” Álvarez por el homicidio de Cristian Díaz, ocurrido en 2018, continuará esta semana. La decisión fue confirmada luego de que el Tribunal levantara la suspensión del debate a partir de los resultados de una nueva pericia interdisciplinaria, la cual determinó que el artista se encuentra en condiciones de salud mental aptas para afrontar el proceso judicial.

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Qué dice la nueva pericia sobre la salud mental de "Pity" Álvarez

El informe elaborado por el Cuerpo Médico Forense fue contundente respecto al estado del exlíder de Viejas Locas e Intoxicados. Según el documento, desde el punto de vista psicológico y psiquiátrico forense, "las funciones psíquicas relevantes para la comprensión y participación en el proceso se encontraron compensadas".

Los especialistas evaluaron al músico de manera longitudinal y transversal, y concluyeron que en la actualidad no existen indicadores objetivos que demuestren una alteración en sus facultades mentales. De esta forma, el peritaje descartó que Álvarez tenga una incapacidad para comprender el sentido del juicio o para ejercer adecuadamente su defensa.

El rechazo a la defensa y cómo sigue el juicio

Ante estos resultados médicos, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29 decidió convalidar la continuidad del juicio y rechazó de plano los planteos de la defensa, encabezada por los abogados Javier Ignacio Baños y Sebastián Javier Queijeiro, quienes habían solicitado la nulidad tanto del debate oral como del peritaje forense.

La postura del Tribunal fue respaldada en la misma línea por el fiscal general Sandro Abraldes. Tras estas resoluciones, quedó confirmado que el debate se reanudará el próximo viernes 16 de octubre. Durante esa jornada, está prevista la declaración de cuatro testigos que fueron propuestos por los abogados particulares del acusado.

La advertencia de la clínica psiquiátrica

Uno de los interrogantes que restan definirse es si "Pity" Álvarez estará presente en las próximas audiencias. Actualmente, el músico se encuentra cumpliendo una internación forzosa por 90 días dictada por la Justicia en el hospital psiquiátrico Solar Colonial.

El Tribunal autorizó que el artista asista a las jornadas del juicio de manera virtual, a través de videoconferencia y con asistencia permanente desde el centro de salud. Sin embargo, la defensa presentó un escrito firmado por las autoridades de la institución psiquiátrica en donde recomiendan expresamente que el músico no presencie el debate.

En el mismo documento, desde la clínica lanzaron una fuerte advertencia: en caso de que la Justicia no siga su recomendación y la participación en el juicio le provoque a Álvarez un retroceso en su salud mental, pidieron ser eximidos de cualquier tipo de responsabilidad penal.