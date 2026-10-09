Giro en el juicio a Pity Álvarez: su defensa pidió la nulidad de una pericia clave y la suspensión del debate

La defensa del cantante Cristian "Pity" Álvarez, acusado por el crimen de Cristian Maximiliano Díaz, solicitó este viernes la nulidad de la pericia interdisciplinaria llevada a cabo en el Cuerpo Médico Forense (CMF) porque aseguran que habría sido elaborada previamente. Fuentes vinculadas a la investigación informaron que los abogados Javier Baños y Sebastián Queijeiro pidieron la invalidez e "ineficacia" del análisis porque "se encontraba sustancialmente confeccionado antes de realizarse el intercambio y deliberación técnica que debía preceder a sus conclusiones".

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El pedido de recusación y un nuevo examen

Por este motivo, requirieron ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 29 de la Ciudad de Buenos Aires la recusación de los peritos oficiales firmantes del dictamen a raíz de haber "documentado" una conclusión con anticipación a la pericia realizada en el CMF, al tiempo que peticionaron un nuevo examen al ex líder de Viejas Locas e Intoxicados. De manera subsidiaria, los letrados solicitaron la citación a declarar de los peritos Rafael Herrera Milano y Enrique Gallego, quienes firmaron en disidencia, "junto con los profesionales médicos y de salud mental que intervinieron contemporáneamente durante la internación" del artista. Si bien el informe "no advierte una alteración de las facultades psíquicas", ambos peritos firmaron en disconformidad y señalaron que "el peritado no se encontraba lúcido" al momento de realizar el análisis.

El pedido de suspensión de la audiencia

"Hasta tanto estas cuestiones sean resueltas, solicitamos que se suspenda la audiencia convocada para este viernes a las 11:30 (…)" , se lee en el escrito de 22 páginas, mientras que reclamarán nuevamente la nulidad del debate debido a que transcurrieron más de 16 días de la última audiencia. "También subsidiariamente se convoque a los profesionales intervinientes de Clínica Dharma, Hospital Tornú y restantes equipos asistenciales cuya actuación resulte necesaria para esclarecer las contradicciones entre los antecedentes contemporáneos y el dictamen del Cuerpo Médico Forense", agrega el documento. Los planteos serán tratados durante la jornada en el TOC 29 porteño.

El caso que se investiga

La acusación sostiene que el artista asesinó de cuatro disparos a Díaz el 12 de julio de 2018 en el complejo habitacional Cardenal Samoré de Villa Lugano, después se dio a la fuga, descartó el revólver en una alcantarilla y concurrió al famoso boliche Pinar de Rocha, ubicado en la localidad bonaerense de Ramos Mejía. "Era él o yo, y creo que cualquier animal hubiera hecho lo mismo" , expresó el Pity ante los medios cuando se entregó a la Policía. El intérprete de 54 años está imputado por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, cuya pena va de ocho a 25 años de prisión.