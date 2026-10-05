Día clave para "Pity" Álvarez: le realizan una pericia psiquiátrica para definir si afronta el juicio por homicidio

Una nueva pericia interdisciplinaria se realizará este lunes al cantante Cristian "Pity" Álvarez, acusado de asesinar de cuatro disparos a Cristian Maximiliano Díaz el 12 de julio de 2018 en el complejo habitacional Cardenal Samoré de Villa Lugano, con el objetivo de determinar si se encuentra apto para continuar con el juicio en su contra. El ex líder de Viejas Locas e Intoxicados, que se encuentra actualmente en el hospital psiquiátrico Solar Colonial de Castelar, será trasladado al Cuerpo Médico Forense (CMF) para el análisis correspondiente.

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La defensa y los peritos de parte

Sebastián Queijeiro, uno de los defensores del imputado, dialogó con la prensa y consignó que acudirán al lugar con peritos de parte. "Hoy es un día bisagra. Se va a definir si se sigue con el juicio o si queda suspendido. Estamos yendo con dos peritos de nuestro estudio para que estén en la pericia", sostuvo el letrado. En este sentido, expresó que Álvarez "anda como puede" en el nosocomio de Morón: "Es el último lugar en el que quería estar internado" . El intérprete permanecía internado en el Hospital Tornú hasta que la Justicia ordenó su derivación al área de salud mental.

El caso que se investiga

La acusación sostiene que el artista asesinó de cuatro disparos a Díaz el 12 de julio de 2018 en el complejo habitacional Cardenal Samoré de Villa Lugano; después se dio a la fuga, descartó el revólver en una alcantarilla y concurrió al famoso boliche Pinar de Rocha, ubicado en la localidad bonaerense de Ramos Mejía. "Era él o yo, y creo que cualquier animal hubiera hecho lo mismo", expresó el Pity ante los medios cuando se entregó a la Policía. El intérprete de 54 años está imputado por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, cuya pena va de ocho a 25 años de prisión. El resultado de la pericia de este lunes será clave para el futuro del proceso: si los especialistas concluyen que está en condiciones de continuar, el tribunal podrá avanzar hacia la reanudación del debate; si el informe señala lo contrario, la Justicia deberá resolver cómo proceder frente a ese nuevo escenario.

El estado del juicio y los próximos pasos

El juicio quedó frenado este miércoles, cuando el tribunal consideró necesario contar con una nueva evaluación a raíz de los cambios producidos en la situación de Álvarez desde el examen anterior del Cuerpo Médico Forense. Hasta entonces, 27 testigos habían declarado en el debate por el homicidio de Díaz. El resultado de esta nueva evaluación será clave para el próximo paso: si los especialistas concluyen que Álvarez está en condiciones de continuar sometido al proceso, el tribunal podrá avanzar hacia la reanudación del debate. Si el informe señala lo contrario, el TOC N°29 deberá resolver cómo proceder frente a ese nuevo escenario.