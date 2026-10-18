Día de los Muertos en CABA: recrean un cementerio mexicano para celebrarlo

A finales de octubre se conmemora el Día de Muertos, una de las grandes tradiciones de México, y en la Ciudad de Buenos Aires también se celebrará al máximo: la embajada mexicana recreará un cementerio auténtico michoacano, un altar tradicional y ofrecerá música en vivo completamente gratis.

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Cómo será el Día de Muertos en CABA

Los próximos sábado 31 de octubre y domingo 1 de noviembre, la Embajada de México invita a “La Noche de las Ánimas en Michoacán”, una propuesta inmersiva que recrea las tradiciones mexicanas para honrar a quienes se adelantaron.

Se podrá disfrutar de la recreación de un auténtico cementerio michoacano, un altar tradicional y diferentes actividades tradicionales como una estación de pintacaritas, fotografías con catrina y tatuajes temáticos.

Además, los presentes podrán disfrutar de música en vivo durante las dos jornadas:

El sábado 31 de octubre se presentan : dueto de Sirankua, La Llave de la Alegría y Canta y No Llores.

: dueto de Sirankua, La Llave de la Alegría y Canta y No Llores. Domingo 1 de noviembre: dueto de Sirankua, Canta y No Llores, Agrupación Son Jarocho y Mariachi Gigante de La Plata.

Día de Muertos se celebrará el 31 de octubre y el 1 de noviembre

Cómo participar de la celebración: cuál es el significado detrás

El evento se realizará de 16 a 21 hs los dos días en Centro Cultural Recoleta (Junín 1930, CABA). La entrada es libre y gratuita, no se necesita reservar previamente. Se recomienda ir temprano y con paciencia para asegurarse el ingreso, ya que suele ser bastante concurrido.

En concreto, el Día de Muertos es una festividad mexicana que honra a los seres queridos fallecidos. Según la creencia, sus almas regresan transitoriamente del Mictlán, el inframundo prehispánico, para convivir con los vivos. Lejos de ser una jornada de luto, se vive como un reencuentro alegre y emotivo que celebra la muerte como parte natural del ciclo de la vida. Por eso fue reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

(Foto: Télam)

Los días centrales son el 1 y el 2 de noviembre: el primero se dedica a los “angelitos”, los niños fallecidos, y el segundo a las almas de los adultos, aunque la tradición comienza a fines de octubre. Durante la celebración, las familias crean altares con fotos de sus difuntos, la comida y la bebida que disfrutaban en vida, velas, papel picado y pan de muerto. Además, esparcen flores de cempasúchil para trazar el camino que guía a las almas hasta el hogar. También visitan los cementerios para limpiar y decorar las tumbas, y se acompañan con calaveritas de azúcar y la emblemática figura de Catrina.