Mercedes Sosa y Nahuel Pennisi, ovacionados en México: qué hizo el músico argentino

La proyección internacional de Nahuel Pennisi sumó un capítulo consagratorio en el marco del Festival Internacional Tamaulipas, un un homenaje a Mercedes Sosa. Durante su presentación en el certamen mexicano, el cantautor argentino ofreció una velada marcada por la emoción y una cuidada excelencia técnica y reafirmó los lazos culturales entre ambas naciones.

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El eje central del concierto estuvo dedicado a su más reciente trabajo discográfico, Nahuel Pennisi canta a Mercedes Sosa; con su particular forma de ejecutar la guitarra y una calidez vocal distintiva, el músico reversionó parte del repertorio de "La Negra". De esa manera, el folklorista celebró la vigencia de la obra de la icónica figura del folklore latinoamericano ante una audiencia que respondió con ovaciones continuas.

"Mercedes Sosa ha sido un faro para todos los que amamos la música popular. Interpretar sus canciones en este escenario y sentir la respuesta del querido público de México ha sido un honor enorme, una verdadera lluvia de emociones y una celebración de nuestra identidad compartida", expresó Pennisi. El recorrido de la noche no solo se enfocó en el tributo a la referente folklórica, sino que también incluyó una selección de los composiciones más destacadas de la carrera del artista argentino.

La propuesta logró construir una atmósfera íntima y cercana y transformó la fecha en una de las convocatorias más memorables de la programación del festival. Con este paso por el escenario azteca, Pennisi ratifica su notable crecimiento en el circuito internacional, llevando la música popular argentina a nuevos públicos mediante una interpretación de alta calidad emotiva y artística.

Nahuel Pennisi.

Nahuel Pennisi y Maxi Espíndola, unidos por la música

Nahuel Pennisi volvió a dar muestras de su versatilidad interpretativa al sumarse al proyecto solista de Maxi Espíndola, en una colaboración que explora el terreno de la balada y el pop melódico. Tradicionalmente consolidado en la música de raíz folklórica, el compositor y guitarrista expande de este modo sus fronteras estilísticas al integrarse a una propuesta de impronta pop.

El resultado de esta alianza es Empezar de nuevo, un sencillo inédito grabado en directo que ya se encuentra disponible en las distintas plataformas digitales. La pieza forma parte de un lanzamiento doble que se completa con el tema Soledad, interpretado por Espíndola, y reafirma la ductilidad de Pennisi para transitar diversos géneros musicales por fuera del folklore.