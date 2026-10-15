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Cerveza gratis y premios: el bar de juegos que celebra Halloween al máximo

Se trata de una propuesta de Jobs para el próximo 31 de octubre. Cómo participar de los sorteos y disfrutar tragos especiales.

15 de octubre, 2026 | 19.01
Cerveza gratis y premios: el bar de juegos que celebra Halloween al máximo

Entre las múltiples propuestas de la Ciudad de Buenos Aires para celebrar Halloween, un bar ofrecerá cerveza gratis y premios a quienes se disfracen: Jobs. La cadena de bares temáticos invita a pasar un 31 de octubre diferente con propuestas para grandes y chicos.

Así será Halloween en Jobs: cómo disfrutar de cerveza gratis y otros premios

Las tres sedes de Jobs, ubicadas en Núñez, Palermo y Boedo, ofrecerán una noche distinta, el requisito es simple: ir disfrazado. Desde las 20 hs del sábado 31 de octubre, las personas que vayan disfrazadas podrán disfrutar de una cerveza gratis y participar entre los premios al mejor disfraz de la noche. Se pueden ganar juegos de mesa, tragos especiales de Halloween y hamburguesas para consumir en el lugar.

Se puede ingresar de manera libre y gratuita. En la sede de Núñez, la propuesta se extiende a los más chicos, funcionará de 12 hasta las 19 hs para que los niños que vayan disfrazados ganen un alfajor helado de regalo.

MÁS INFO

Qué se puede hacer en jobs: qué ofrecen los bares de juegos

Con tres locales en la Ciudad de Buenos Aires, los jobs tienen la misma idea conductora: los juegos de mesa. El objetivo es generar un espacio de encuentro con entretenimiento físico, al tiempo que se genera una comunidad de juegos y subjuegos para ofrecer alternativas variadas para todos los gustos. 

Sin embargo, las propuestas dependen de la sucursal:

  • Jobs clásico (Carlos Calvo 3860, Boedo): pool, ping pong y arquería
  • Jobs Arcade (El Salvador 4139, Palermo): tiene juegos retro como Daytona, flippers, tejo y máquinas de baile
  • Jobs Nuñez (Juana Azurduy 245): es la más nueva, con Fono Bar, scalextric gigante y bowling.
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