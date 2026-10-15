Cerveza gratis y premios: el bar de juegos que celebra Halloween al máximo

Entre las múltiples propuestas de la Ciudad de Buenos Aires para celebrar Halloween, un bar ofrecerá cerveza gratis y premios a quienes se disfracen: Jobs. La cadena de bares temáticos invita a pasar un 31 de octubre diferente con propuestas para grandes y chicos.

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Así será Halloween en Jobs: cómo disfrutar de cerveza gratis y otros premios

Las tres sedes de Jobs, ubicadas en Núñez, Palermo y Boedo, ofrecerán una noche distinta, el requisito es simple: ir disfrazado. Desde las 20 hs del sábado 31 de octubre, las personas que vayan disfrazadas podrán disfrutar de una cerveza gratis y participar entre los premios al mejor disfraz de la noche. Se pueden ganar juegos de mesa, tragos especiales de Halloween y hamburguesas para consumir en el lugar.

Se puede ingresar de manera libre y gratuita. En la sede de Núñez, la propuesta se extiende a los más chicos, funcionará de 12 hasta las 19 hs para que los niños que vayan disfrazados ganen un alfajor helado de regalo.

Qué se puede hacer en jobs: qué ofrecen los bares de juegos

Con tres locales en la Ciudad de Buenos Aires, los jobs tienen la misma idea conductora: los juegos de mesa. El objetivo es generar un espacio de encuentro con entretenimiento físico, al tiempo que se genera una comunidad de juegos y subjuegos para ofrecer alternativas variadas para todos los gustos.

Sin embargo, las propuestas dependen de la sucursal: