Día del Mate en CABA: Avenida de Mayo se vuelve peatonal para una mateada con shows en vivo

La Ciudad de Buenos Aires se prepara para celebrar el Día Nacional del Mate, uno de los íconos de la cultura argentina, con el evento Mate BA. La Avenida de Mayo se convertirá en peatonal para realizar una mateada al aire libre, con música en vivo, espectáculos de danza y diferentes actividades para toda la familia, completamente gratis.

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Así será Mate BA en Avenida de Mayo: shows en vivo y actividades gratis

Este domingo 29 de noviembre de 11 a 19 hs, la Av. de Mayo al 800 será peatonal. La propuesta busca que el público lleve su propio equipo y se sume a una gran mateada al aire libre, en la previa al Día Nacional del Mate que se conmemora cada 30 de noviembre.

Durante ocho horas habrá un escenario con música, folklore y danza, además de charlas y demostraciones a cargo de especialistas en yerba mate. Se podrá participar con entrada libre y gratuita.

Entre las principales propuestas se destacan:

Feria de productores: stands de marcas y emprendedores con yerbas, mates, termos, bombillas y accesorios.

stands de marcas y emprendedores con yerbas, mates, termos, bombillas y accesorios. Degustaciones: se podrán probar más de 40 variedades de yerba.

se podrán probar más de 40 variedades de yerba. Patio gastronómico: habrá chipá, pastelitos, pastafrola y medialunas.

habrá chipá, pastelitos, pastafrola y medialunas. Espacio para chicos: habrá actividades recreativas.

habrá actividades recreativas. Museo del Mate: abrirá con acceso gratuito durante la jornada.

Cómo participar del Desafío Matero: los pasos para hacer una cata a ciegas

Una de las atracciones será el Desafío Matero, un juego para que los visitantes pongan a prueba sus conocimientos y sentidos con una cata a ciegas. Se puede participar sin costo, pero hay que seguir los siguientes pasos:

Pedir el Pasaporte Matero en alguno de los puestos adheridos. Visitar cinco expositores y conseguir un sello en cada uno. Con el pasaporte completo, acceder a la cata a ciegas en la planta alta del Museo del Mate.

Allí, en una degustación guiada, habrá que reconocer distintas variedades de yerba a partir de sus características. La actividad también prevé premios.