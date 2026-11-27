Escuchar música en vivo y tomar vino en un templo escondido: el plan en Buenos Aires en un santuario neogótico bajo tierra. Foto: @lucaspaglieri.fotografia

En el barrio de Barracas se esconde un templo bajo tierra, en el que este sábado 28 de noviembre músicos tocarán en vivo y los espectadores podrán disfrutar de un plato de guiso con vino. Se trata del Templo Escondido del Complejo Histórico Santa Felicitas, un santuario neogótico de 1893.

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Por encima de él se encuentra la Iglesia Santa Felicitas, construida en recuerdo de Felicitas Guerrero de Álzaga e inaugurada en 1876. Cuenta la leyenda que el espíritu de Felicitas ronda el templo y sus alrededores, especialmente cada 30 de enero. Se dice que quienes buscan amor o consuelo dejan pañuelos o cintas atadas en las rejas: si amanecen húmedos, se interpreta como lágrimas de Felicitas y una señal favorable para el amor.

Este sábado 28 de noviembre se podrá visitar el Museo Santa Felicitas. Foto: Museo Santa Felicitas

Este sábado 28 de noviembre, de 20 a 22 horas, abrirán las puertas de los túneles y el templo se llenará de música. Las entradas cuestan $45.000 y las reservas se realizan por correo a visitasguiadas@santafelicitasmuseo.org.ar. La experiencia incluye una porción de guiso preparado allí mismo en el templo y una copa de vino.

Así es la historia de Felicitas Guerrero

La historia de Felicitas Guerrero está atravesada por la tragedia. Nacida en 1846, pertenecía a una familia de la alta sociedad porteña y, cuando tenía apenas 18 años, se casó con Martín de Álzaga, un hombre de 50 años que pertenecía a una de las familias más adineradas de la época.

Durante su matrimonio tuvo dos hijos, pero ambos murieron siendo pequeños. En 1870, cuando tenía 24 años, también quedó viuda. Con una importante fortuna y una vida por delante, comenzó una nueva etapa en la que conoció a Samuel Sáenz Valiente, un estanciero de quien se enamoró.

Sin embargo, la relación despertó los celos de Enrique Ocampo, un antiguo pretendiente que no aceptaba que Felicitas estuviera enamorada de otro hombre. El 29 de enero de 1872, cuando se preparaba para anunciar su compromiso con Sáenz Valiente, Ocampo se presentó en la quinta familiar de Barracas y pidió hablar con ella.

El encuentro terminó de manera trágica: Ocampo le disparó a Felicitas y luego murió. La joven agonizó durante algunas horas y falleció a la mañana siguiente, el 30 de enero, a los 26 años. Sus padres decidieron levantar una iglesia en su memoria en el lugar donde ocurrió el crimen.