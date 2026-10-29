Deuda con el Monotributo: Cómo acceder a el plan de pago de 20 cuotas de ARCA

Si se acumulan diez meses consecutivos de deuda la ex AFIP puede dar de baja el Monotributo.

Los monotributistas que acumulan deudas con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) pueden acceder a un plan de facilidades de pago para ponerse al día y evitar que la situación fiscal se agrave. La herramienta permite financiar las obligaciones pendientes en hasta 20 cuotas mensuales, sin necesidad de realizar un pago inicial.

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El organismo recordó que pagar fuera de término genera intereses, aunque la deuda no impide automáticamente continuar facturando. La situación cambia cuando se cumplen las condiciones para la baja del régimen, por lo que resulta importante controlar periódicamente el estado de la cuenta y regularizar los importes pendientes.

Además, la ex AFIP aclaró que la cuota mensual del monotributo debe abonarse incluso cuando el contribuyente no haya emitido facturas durante ese período. La obligación de pago se mantiene mientras continúe inscripto en el régimen.

Cómo consultar la deuda del monotributo

Para conocer cuánto deben y qué períodos tienen impagos, los contribuyentes deben ingresar al sitio oficial de ARCA con su clave fiscal y seguir estos pasos:

Entrar al servicio Cuenta Corriente de Monotributistas y Autónomos (CCMA) .

Consultar las obligaciones mensuales pendientes y los intereses acumulados.

Identificar los períodos adeudados y los importes que deben regularizarse.

Generar un Volante Electrónico de Pago (VEP) si desean cancelar la deuda.

El servicio permite revisar la situación de la cuenta y conocer el monto necesario para ponerse al día. Antes de realizar el pago, es conveniente verificar que los períodos y conceptos incluidos sean correctos.

Cómo pagar en hasta 20 cuotas

Quienes no puedan cancelar toda la deuda en un solo pago tienen la alternativa de solicitar financiación a través del servicio Mis Facilidades de ARCA. El procedimiento consiste en ingresar con clave fiscal, consultar los planes disponibles y verificar las condiciones aplicables al caso. Entre las opciones informadas por el organismo se encuentra la posibilidad de financiar las obligaciones del monotributo en hasta 20 cuotas mensuales, sin un pago a cuenta.

Otro punto que aclararon desde la entidad, es el riesgo de dejar pasar los vencimientos, lo cual lleva a la posibilidad de quedar excluido del régimen por falta de pago. Según la información difundida por ARCA, la acumulación de diez meses consecutivos de deuda puede provocar la baja automática del monotributo, previa notificación al contribuyente.

Una vez concretada la baja, la persona deja de poder facturar bajo ese régimen hasta regularizar su situación fiscal. Para volver a inscribirse, deberá cancelar las obligaciones pendientes o incorporarlas a un plan de pagos y luego realizar nuevamente el trámite de alta. La reincorporación no se produce de manera automática por el solo hecho de pagar o financiar la deuda.