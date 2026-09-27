Brasil es uno de los destinos que los argentinos eligieron con gran entusiasmo en los últimos meses para irse de vacaciones. En los primeros siete meses del 2026, más de 1.1 millón de viajeros llegaron en avión desde nuestro país.

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La cifra representa un 12% más en comparación al mismo período del 2025, pero de allí también se desprende que los argentinos eligen destinos brasileños que durante mucho tiempo estuvieron fuera de los circuitos tradicionales.

Entre enero y julio, las llegadas por vía aérea aumentaron un 69,64% entre enero y julio, contabilizando 158.621 viajeros. El caso más notable es el de Río Grande do Norte, donde la afluencia de pasajeros aumentó a 256,48%; Pernambuco, 184,37%; y Alagoas 105,55%.

Los destinos más elegidos de Brasil

Es por ello que las playas de Natal, Recife o Maceió empezaron a ganar más protagonismo entre los argentinos, que tradicionalmente elegían lugares como Rio de Janeiro, Florianópolis, Búzios y otros destinos del sur.

El crecimiento se debe a que en los últimos años aumentó la cantidad de vuelos y asientos disponibles entre la Argentina y Brasil. Para este año están previsto unos 18.761 vuelos y 3.700.488 asientos, lo que implica un aumento de 7,42% y 8,60%, respectivamente, frente al 2025.

Río de Janeiro no es el único destino para elegir (Foto: Turismo Brasil).

Una mayor conectividad permite que viajar a Brasil no necesariamente deba ser solo a Río o a las playas del sur, ya que hoy los destinos más distantes empiezan a resultar accesibles para unas vacaciones de pocos días.

En vacaciones de invierno, las tres ciudades más elegidas por los argentinos fueron los destinos del Nordeste, como Maragogi, Alagoas; Porto de Galinhas, Pernambuco; y Pipa, Río Grande del Norte. Además, Río de Janeiro, Maceió, Salvador y Recife.

Porto de Galinhas despliega su encanto con las famosas piscinas naturales que emergen durante la marea baja. Sus aguas transparentes y los paseos en jangada entre arrecifes forman un panorama ideal para familias y parejas. Aunque puede haber lluvias, el clima sigue siendo cálido, y la clave está en consultar la tabla de mareas para disfrutar al máximo las piscinas naturales.

Por su parte, Pipa ofrece una combinación única de playas, acantilados y una vida nocturna vibrante. Con playas famosas como Praia do Amor y Baía dos Golfinhos, este destino mantiene en julio temperaturas promedio de 28°C. Las lluvias tropicales pueden aparecer, pero no logran opacar el carácter cálido y activo del lugar, perfecto para caminatas, surf y atardeceres inolvidables.

Pipa es un destino que muchos argentinos eligen hoy (Foto: Tripdadvisor)

Verano y playas, la elección de los argentinos

Una de las principales razones para viajar a Brasil es el combo sol y playa. El año pasado, el país vecino concentró el 27,6% de los casi 12 millones de viajes internacionales realizados por argentinos.

Mientras que un 47,1% de esos viajes tuvo como principal motivación el turismo de sol y playa. Por otro lado, cerca del 65% del ingreso de argentinos se concentró entre diciembre y marzo.

El gasto promedio de un argentino en Brasil es de u$s 504,17, mientras que para otros destinos internacionales llega a u$s 938,89. La estadía media de los argentinos en el país vecino es de 5,8 noches.