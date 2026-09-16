Brasil es uno de los destinos que se consolidaron en los últimos años como el favorito de los argentinos para irse de vacaciones de verano. Sin embargo, hoy también lo es para realizar voluntariados a cambio de alojamiento y comida sin tener que pagar por ello.

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Las ciudades más elegidas por los turistas suelen ser Río de Janeiro, Florianópolis o Búzios. Allí también hay oportunidades para trabajar unas semanas a cambio de alojamiento gratuito.

¿Cómo funcionan los voluntariados para viajar gratis a Brasil?

A través de plataformas como Worldpackers, los voluntarios pueden consultar los lugares donde se necesita mano de obra. Esta herramienta colaborativa en línea conecta a viajeros con anfitriones de todo el mundo, los argentinos pueden intercambiar sus habilidades y tiempo.

Algunas de las actividades van desde recepcionar a los turistas en hostel o cabaña, construcción y reparación, pintura y decoración, tareas domésticas, jardinería, trabajo social, entre otros.

Destinos paradisíacos: las oportunidades en Paraty, Río y Arraial do Cabo

En la plataforma citada, los voluntariados disponibles se encuentran en Rio de Janeiro, Duque De Caxias, Paraty, Arraial Do Cabo y Nova Friburgo.

Una de las propuestas es Bioconstrucción, vida comunitaria y playa paradisíaca en Paraty Mirim. Se trata de un eco camping frente al mar que ofrece una experiencia comunitaria, con contacto con "la permacultura, bioconstrucción y ecoturismo". En total, el trabajo requiere una dedicación de 24 horas semanales y tener más de 20 años.

Para ello, buscan voluntarios para la construcción, mantenimiento y mejora del espacio, con "enfoque en técnicas de bioconstrucción utilizando bambú". Desde el lugar indicaron que durante el tiempo libre se puede explorar la región, usar los kayaks del lugar y participar de manera gratuira de experiencias como paseos en barco y la canoa hawaiana.

Los voluntarios pueden aplicar para trabajar de septiembre a febrero del próximo año. La estadía mínima es de dos semanas y hasta dos meses.

¿Cuáles son las búsquedas activas en Río de Janeiro y Arraial do Cabo?

En el caso de Río de Janeiro, hay una propuesta de comunicación/marketing para un proyecto de Regeneración Ambiental. Buscan voluntarios para fortalecer la divulgación de un proyecto. Entre las actividades se encuentran la creación de contenidos, gestión de redes sociales y desarrollo de campañas destinadas al involucramiento de comunidades en torno a la sostenibilidad e innovación.

El voluntariado es de 30 horas semanales con dos días libres por semana y es necesario contar con portugués intermedio o inglés intermedio. La disponibilidad es de septiembre a febrero del 2027 y se requiere un mínimo de cuatro semanas de estadía.

Por último, en Arraial Do Cabo se encuentra abierta la oportunidad de ser voluntario durante lo que queda de septiembre y octubre para el Eco Hostel Vista Mar. El mínimo de trabajo es de cuatro semanas y el máximo de 12. Se encuentra justo en el corredor turístico, cerca de todas las excursiones y comercios.

La búsqueda se orienta a la limpieza de las casas y la jardinería; además, deberán atender y orientar a los huéspedes. La ayuda es de 25 horas por semana. Los requisitos son tener entre 18 y 40 años, y tener conocimiento de portugués principiante o español principiante.