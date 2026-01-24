Conflicto en Lustramax: denuncian que la empresa no acata la conciliación y ejecutó nuevos despidos

El conflicto en la planta de Lustramax, ubicada en la localidad de Tortuguitas, volvió a escalar en las últimas horas luego de que los trabajadores denunciaran nuevos despidos dispuestos por la empresa, pese a encontrarse vigente la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo bonaerense.

La situación comenzó a mediados de diciembre, cuando la compañía alegó atravesar una "situación de crisis" y anunció un reacomodamiento interno. En una primera etapa, la firma planteó la desvinculación de 29 empleados, entre ellos delegados, aunque luego redujo el número a 15. La situación derivó en protestas y cortes de tránsito, incluido un bloqueo total de la autopista Panamericana a la altura del peaje Pilar. En las últimas horas, el medio Mundo Gremial sostuvo que los empleados advirtieron por una nueva avanzada patronal. No se detalló la cantidad de bajas.

Más allá de las cesantías, la tensión se agravó por incumplimientos básicos: falta de pago del aguinaldo, el bono de fin de año y aportes a las obras sociales. Además, existieron denuncias de jornadas laborales extendidas por encima de lo legal y falta de aplicación de los aumentos pactados en paritarias. Mientras que los trabajadores también alertaron por la eliminación de beneficios, como el comedor en planta.

Pese a que las autoridades empresariales argumentaron atravesar un Proceso Preventivo de Crisis, los trabajadores y delegados desmintieron esa versión y aseguraron que la actividad se desarrolla con normalidad. "Los camiones salen, los fletes salen, la mercadería se distribuye. No hay crisis", sostuvo Leandro Gómez, delegado de la planta, en declaraciones para FM Re 107.3.

La cartera de Trabajo ordenó la reincorporación de los despedidos hasta el 3 de febrero de 2026, pero el dueño de Lustramax, Ezequiel Sosa, decidió desconocer la resolución. En actas oficiales, la patronal ratificó las cesantías y manifestó que no otorgará tareas laborales a los afectados alegando "razones de seguridad", aunque ofreció pagar los salarios subsidiariamente para evitar su ingreso a la planta.

Tras una nueva reunión, otro de los representantes de los trabajadores. Franco Ferreira, señaló que no hubo respuestas para que puedan volver a sus puestos de trabajo. "Volver a casa es lo que más deseamos, es muy triste lo que está pasando", afirmó Ferreira en diálogo con C5N.

En esa línea, insistió en que el reclamo central no es el dinero, sino la continuidad laboral. "Lo que nos ofrecieron no nos sirve, nosotros queremos los puestos de trabajo. Tenemos la cabeza a mil, juega mucho lo psicológico y lo sentimental. Extrañamos mucho a nuestras familias y estamos cansados de estar encerrados", apuntó.

Además, señaló que, pese al desgaste, la decisión es continuar con la medida de fuerza: "Por ahora, la situación se mantiene igual y tenemos que hablar con los chicos porque esto es duro. Todo lo que estamos haciendo es por nuestra familia. Estamos pidiendo lo que nos corresponde, que son nuestros derechos".

Despidos en Lustramax: el laboratorio de la Reforma Laboral de Milei

Los gremios y algunas agrupaciones políticas de izquierda manifestaron que el conflicto en Lustramax es un anticipo de la reforma laboral que busca el Gobierno nacional, con aumento de la jornada y despidos más baratos, entre otras medidas. La intervención de figuras políticas como la senadora Florencia Arietto y el despliegue de Gendarmería Nacional (que los trabajadores denuncian como ilegal por falta de jurisdicción) refuerzan esa hipótesis.

Según el esquema que maneja el oficialismo, el Senado buscará avanzar con el debate del polémico proyecto durante la primera quincena de febrero. La intención es habilitar una sesión clave entre el martes 10 y el jueves 12 de febrero, antes del inicio del período ordinario de sesiones, que comenzará el 1.° de marzo con el discurso del Presidente ante la Asamblea Legislativa.

La estrategia parlamentaria está coordinada desde la comisión de Trabajo y Previsión Social, presidida por Patricia Bullrich, mientras el Gobierno trabaja en asegurar los apoyos necesarios y cerrar las últimas modificaciones al texto.